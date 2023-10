Hoffnung in Richtung Super Bowl? Julio Jones schließt sich den Eagles an

Ein großer Name ist am späten Dienstagabend (MESZ) in der NFL aufgeschlagen: Julio Jones. Der aus starken Jahren bei den Atlanta Falcons bekannte Wide Receiver schließt sich den Philadelphia Eagles an. Doch eine Frage stellt sich: Was kann vom inzwischen 34-Jährigen noch erwartet werden?

Will mit Catches den Philadelphia Eagles ab sofort weiterhelfen: Wide Receiver Julio Jones. IMAGO/ZUMA Wire