Warum Cleveland die 49ers schocken konnte - und sind die Lions ein Titelkandidat?

Jared Goff spielt gerade die vielleicht beste Saison seiner Karriere - könnte Detroit damit schon um den Titel mitspielen? Außerdem: Defenses schlagen zurück, das hat Woche 6 eindrucksvoll unterstrichen. Tyreek Hill kann dieses Jahr dennoch Geschichte schreiben.

FIRST DOWN: Die Defenses schlagen zurück

Woche 6 dieser Saison war eine sehr direkte Erinnerung an eine Entwicklung, die sich schon die ganze Saison über beobachten lässt: Nach jahrelanger offensiver Dominanz sind wir zwar nicht an einem Punkt, an dem sich das Blatt um 180 Grad gedreht hat. Aber wir sehen, dass Defenses mehr Zugriff bekommen, Situationen und manchmal ganze Spiele häufiger prägen können.

Das gab den Browns die Chance, mit Backup-Quarterback die 49ers zu schlagen. Das gab den Jets die Chance, die Eagles zu bezwingen. Es ermöglichte den Bengals den Heimsieg gegen die Seahawks und es bewahrte die Chiefs trotz überschaubarer eigener Offense-Vorstellung gegen Denver davor, zuhause ins Stolpern zu geraten.

Das Thema lässt sich auch an einigen Zahlen festmachen. Wir sehen gerade über die ersten sechs Wochen die niedrigste Red-Zone-Touchdown-Rate in der NFL seit 2012. Defenses sind hier besser darin geworden, Offenses die "leichten" Touchdowns zu nehmen und können Quarterbacks zu Fehlern bringen - das Bengals-Seahawks-Spiel am Sonntag war das Paradebeispiel dafür. Cincinnati arbeitete viel mit Coverage-Rotationen und Umstellungen nach dem Snap, sodass Geno Smith merklich den Ball (zu) lange hielt. Der Pass-Rush der Bengals konnte so dieses Spiel für Cincinnati gewinnen, obwohl Seattle insbesondere in der zweiten Hälfte das klar bessere Team war.

Im Schnitt verzeichneten Teams diese Woche gerade einmal 18,4 Punkte pro Spiel, der niedrigste Wert für einen Spieltag seit Woche 15 in der 2014er Saison. Shanahans 49ers ganz konkret kamen auf 215 Offense-Yards, der niedrigste Wert für San Francisco in der Shanahan-Ära und der niedrigste Wert generell für eine Kyle-Shanahan-Offense seit 2014.

Die Mittelklasse-Offenses haben Probleme

Wo stehen wir aber ligaweit? Nach sechs Spielen produzieren vier Offenses mindestens 0,09 Expected Points Added pro Play, das für sich betrachtet ist eine normale, wenn nicht sogar gute Momentaufnahme.

Es fehlt nicht an Elite-Offenses, die haben wir mit Miami, San Francisco und auch mit - auf die bisherige Saison gesehen - Buffalo und zumindest phasenweise den Chargers und den Chiefs. Detroit würde ich in diesen erweiterten Kreis ebenfalls reinwerfen.

Was aber fehlt ist die breite offensive Mittelklasse. Und das ergibt Sinn: Wenn Defenses mehr Zugriff bekommen, dann nicht unbedingt auf die Elite-Quarterbacks oder die Top-Play-Caller mit Elite-Waffenarsenal, sondern auf die Teams eine Stufe dahinter, und das sehen wir bisher in dieser Saison. Letztes Jahr hatten 19 Offenses positive Expected Points Added pro Play - bisher in dieser Saison schaffen nur zehn Teams diese Marke.

Myles Garrett (Nummer 95) und die Browns-Defense boten gegen San Francisco eine herausragende Leistung. Getty Images

Defenses haben aufgeholt

Einige dieser Dinge werden sich mit größerer Sample Size einpendeln.

In manchen Fällen treten Teams (Arizona, Indianapolis, Jets) wiederholt mit Backup-Quarterbacks oder mit offensichtlich angeschlagenen Quarterbacks, wie die Bengals, an.

Neben den Bengals, bei denen Burrow seit letzter Woche wieder bei 100 Prozent zu sein scheint, sollten sich auch Teams wie Jacksonville oder Baltimore, gemessen daran, was insbesondere die Quarterbacks bislang zeigen, auch noch in ihrem Output steigern und das Bild so etwas anders gestalten.

Aber ich halte diesen Trend für mehr als das.

Das Pendel geht hier nicht schlagartig in diese Richtung, über die letzten Jahre war bereits zu erkennen, dass nach dem extremen Offense-Hoch etwa um 2018 herum Defenses, angeführt vom Vic-Fangio-Coaching-Tree, mehr Antworten fanden.

Jetzt sehen wir zunehmend, dass zumindest einige Defenses die nächste Phase dieses Trends erreichen. Und das weniger mit spezifischen Coverage-Strukturen - wir sehen etwa mehr Man Coverage und aggressiveres Blitzing als die letzten Jahre, das scheint eher wieder zurück zu kommen und die Browns als beste Defense der bisherigen Saison sind sehr Man-heavy -, sondern mit vermehrt mit einem klaren Muster: Die Defenses, die die Line of Scrimmage kontrollieren und gewinnen oder gar dominieren können, geben den Ton an und nutzen das als Ausgangslage für ihre Dominanz.

Das Run Game stoppen hat wieder mehr Relevanz

Das ist nicht als einseitiges Fazit zu verstehen. Die Ravens, eine der absolut besten Defenses in der NFL, haben ihre Stärken auf dem zweiten und dritten Level. Die Saints ebenfalls. Und ein Team wie Cleveland hat auch eine starke Secondary, genau wie die Chiefs und die Jets.

Aber wenn man sich in der Liga umschaut, ist unter den besten Defenses die dominante Defensive Line weitestgehend der kleinste gemeinsame Nenner: Cleveland, Dallas, San Francisco, Buffalo, Pittsburgh, die Jets, die Bucs.

Diese Teams haben nahezu alle - Tampa Bay am ehesten ausgeklammert - mindestens einen Elite- und dann mehrere sehr gute Pass-Rusher. Sie sind aber auch fast alle, und das beinhaltet Teams wie Baltimore oder auch die Jaguars, stark gegen den Run.

Hier sehe ich eine echte ligaweite Veränderung. Denn das Run Game wurde zuletzt in der NFL wieder relevanter, eben auch bedingt dadurch, dass Defenses immer besser darin wurden, die Shot Plays im Passspiel zu limitieren. Und auch das sehen wir bei einigen der besten Offenses in der NFL. Teams wie Miami, San Francisco, Philadelphia, Detroit, aber auch Baltimore trotz neuer Offense und inzwischen selbst die Bills, können den Ball sehr gut am Boden bewegen. Das Run Game ist hier nicht der alleinige Treiber, aber es ist eine mittragende Säule, die der Offense Auswege bieten und je nach Matchup und Spielsituation auch mal das Team tragen kann.

Und weil mehr Teams offensiv in der Folge mehr vom Run Game abhängig sind, um den eigenen Rhythmus zu wahren, hat es einen größeren Dominoeffekt, wenn Defenses hier an der Line of Scrimmage gewinnen können. Das waren essenzielle Gründe dafür, dass die Jets die Eagles-Offense zu Fehlern bringen konnten, und dass die Browns-Defense die 49ers-Offense über weite Teile dieses Spiels lahmlegte. Insbesondere Clevelands Defense gewann die Line of Scrimmage, und das eben nicht nur mit Myles Garrett, sondern auch innen, sodass San Franciscos Playbook signifikant limitiert wurde. Das wurde dann nochmal gravierender, als McCaffrey und Deebo Samuel verletzt raus mussten, aber die Tatsache, dass Cleveland an der Line gewinnen konnte, war der primäre Schlüssel.

Das sind Erkenntnisse, die ich über die weitere Saison beobachten werde. Nicht als jetzt allgemein gültige Blaupause, aber Matchup-spezifisch. Gerade wenn es dann Richtung Playoffs und in die ganz heiße Phase geht.

SECOND DOWN: Der Quarterback-Auftritt der Woche - Jared Goff gegen die Buccaneers

In dieser festen Kategorie soll es um einen Quarterback gehen, der diese Woche eine Partie hatte, die gesondert betrachtet werden muss. Dabei geht es nicht zwangsläufig um den besten Quarterback der Woche - es kann auch mal der schlechteste der Woche hier behandelt werden -, sondern auch um übergreifende Punkte. Diesen Quarterback analysiere ich ausführlich und präsentiere ihn euch hier.

Einer der zentralen Analysepunkte für die Lions-Offense ist die Tatsache, dass das eine ausbalancierte Unit ist. Ein gutes, sehr vielseitiges Run Game, kombiniert mit einem produktiven Underneath Passing Game und den gelegentlichen Shots Downfield, die Jared Goff gerade dieses Jahr sehr gut spielt.

Jared Goff spielt gerade die vielleicht beste Saison seiner bisherigen Karriere. Getty Images

Das macht die Offense dann in der Analyse auch schnell mehr zu einem homogenen Gesamtbild, als dass einzelne Teile besonders herausragen würden. Amon-Ra St. Brown wäre das noch am ehesten als der Motor des Underneath Passing Games, aber in der Regel ist der Tenor zu dieser Offense, dass ihre größte Qualität im Zusammenspiel verschiedener Teile liegt, die das große Ganze formen.

Gegen die Buccaneers kam ein neuer Datenpunkt dazu. Denn was man gegen die Bucs beobachten konnte, war, wie Jared Goff die Offense übernehmen kann, selbst wenn eine Defense sie eindimensional macht.

Tampa Bay ist ohnehin eine unangenehme Defense. Die Bucs sind nicht nur Blitz-lastig, sie sind unter Todd Bowles auch gerne mal etwas exotischer und ungewöhnlicher in ihren Blitz-Packages, sodass Quarterbacks und Offenses auf dem falschen Fuß erwischt werden können.

Teil davon ist auch, dass die Bucs mit ihrer 4-Man-Line angeführt von Vita Vea den Run stoppen können, was wiederum Tür und Tor für alles mögliche bei Second und Third Down öffnet. Und genau das war am Sonntag gegen die Lions zu sehen: Detroit lief 22 Mal für 40 Yards, hatte keinen Run über zehn Yards und holte ganze zwei First Downs am Boden raus. Mal gelang das mit der 4-Man-Line, mal spielten die Bucs die Box sehr aggressiv gegen den Run und durch die Verletzung von David Montgomery hatte Detroit hier einen zusätzlich schweren Stand.

Das brachte die Lions immer wieder in lange Second Downs und in generell viele Third-Down-Situationen, und das ist ein Spielverlauf, in dem ein Quarterback das Ruder übernehmen muss. Genau das tat Jared Goff am Sonntag.

Goff: Richtige Mischung aus Effizienz und Big Plays

Von den 19 First Downs, die Detroit in diesem Spiel offensiv rausholen konnte, kamen 16 via Pass. Die Lions waren neun von 16 bei Third Down, Goff verzeichnete 0,39 Expected Points Added pro Play und das trotz vieler offensichtlicher Passing-Situationen und in einem Spiel, in dem er den Ball mit hoher Volume und dementsprechend hoher Konstanz verteilen musste.

Für mich war Goff an einem Spieltag, an dem ligaweit wenige Offenses wirklich überzeugten und viele auch der Top-Offenses doch erhebliche Probleme hatten, der herausragende individuelle Quarterback der Woche.

16 Completions hatte Goff alleine in der 0-9-Yard-Range, darunter ein Touchdown - der Catch-and-Run von St. Brown inklusive eines fantastischen Blocks von Craig Reynolds - bei lediglich sechs Incompletions hier. Das war der Motor dieser Offense am Sonntag, und dazu gab es gerade genug Dosenöffner-Plays. Der lange Touchdown auf Jameson Williams - den Goff nicht gerade ideal platziert hat - gehört da natürlich dazu, aber selbst neben diesem Play hatte Goff sechs Completions bei Pässen, die tiefer als zehn Yards flogen.

Schon vor dem Spieltag hatte kein Quarterback ligaweit in dieser Saison mehr Yards pro Pass bei tiefen Pässen als Goff (19,1), 306 Yards bei Pässen über mindestens 20 Air Yards waren ebenfalls ein Top-8-Wert.

Goff spielt dieses Jahr mit einer sehr guten Mischung aus Underneath-Konstanz und vertikaler Aggressivität, dabei ist er tough in der Pocket und bleibt in der Struktur des Plays.

All diese Qualitäten waren am Sonntag gegen eine gute Buccaneers-Defense zu sehen, als Detroit nach einer gewissen Anlaufphase das Spiel offensiv in den Griff bekam. Das Quick Game als Drive-Grundlage, die In-Breaker zu Reynolds, Shots über die Mitte als zweiter oder dritter Read weil er ruhig aus der Pocket spielt - all das war da.

Es war kein perfektes Spiel von Goff. Kurz vor der Halbzeit hätte er etwa eine Interception zu Devin White haben können, als er offensichtlich davon ausging, dass LaPorta seine Route weiterläuft. Und natürlich profitiert Goff, wie auch Purdy oder Tua beispielsweise, von einem exzellenten Play-Caller und generell guten Umständen. Für mich aber spielt er aus diesem Quarterback-Tier die bislang beste Saison, und quasi ohne Run Game auswärts gegen eine gute Bucs-Defense war das diese Woche der jüngste Hinweis darauf.

So, wie Goff aktuell spielt, mit dem immens hohen Floor der Offense durch Line, Scheme und Quarterback im Hinterkopf, in Kombination mit einer unerwartet guten Defensive Front, kann es für die Lions dieses Jahr in der NFC wirklich weit gehen. Ich frage mich inzwischen zunehmend: Wie weit? Und werden wir dann im Zuge eines Play-off-Runs nochmals auf den vergangenen Draft zu sprechen kommen?

Der kontroverse Draft der Detroit Lions

Kein Draft wurde im vergangenen Mai intensiver diskutiert als das, was die Lions dieses Jahr gemacht haben. Auch ich war in meinen Draft Grades sehr skeptisch. Und das nicht, weil ich der Meinung war, dass Detroit schlechte Spieler ausgewählt hat! Jahmyr Gibbs war mein Nummer-2-Running-Back, Sam LaPorta mein Nummer-4-Tight-End, Jack Campbell mein Nummer-2-Linebacker und Brian Branch mein Nummer-1-Safety.

Es ging nie um die individuelle Qualität dieser Spieler im Vakuum. Es ging darum, was die Lions strategisch mit ihrem enormen Draft-Kapital gemacht hatten. Abgesehen von Branch hatte keiner dieser Spieler für mich eine First-Round-Grade (alle Mitte bis Ende Runde 2, Campbell mit Spielraum frühe dritte Runde), was nicht nur, aber auch daran lag, dass Positional Value ein sehr relevantes Kriterium ist, wenn man die Draft-Strategie eines Drafts bewertet. Und hier hatte Detroit die Chance, einen bereits starken Kader nochmal signifikant nach vorne zu pushen, in meinen Augen vertan.

Dan Campbell wurde Anfang der Woche eigentlich auf David Montgomerys Rolle angesprochen, und Campbell schwärmte zunächst davon, dass Montgomery genau der Workhorse-Back ist, den sie sich erhofft hatten. Und dann sprach er über die Aufteilung im Backfield: Ein Back bekomme die große Workload am Boden, "der andere" Back sei der "Changeup". Im Passspiel, Gadget-Plays, und so weiter, und diese Einordnung von Campbell selbst unterstreicht nochmal: Die Lions haben mit ihrem Top-Pick im vergangenen Draft einen Nummer-2-Change-of-Pace-Back gedraftet. Das kann sich in meinen Augen nicht als der richtige Pick erweisen.

Doch dann ist da diese zweite Runde. Branch war bis zu seiner Verletzung fantastisch, und LaPorta verdient es, auch nach einem durchwachsenen Spiel am Sonntag, separat herausgestellt zu werden. Nach fünf Spielen führte er alle Tight Ends in Receiving-Yards, Touchdowns und First Downs an, mit einer besseren Contested Catch Rate als unter anderem T.J. Hockenson, Mark Andrews, George Kittle, Kyle Pitts und Travis Kelce. Seine 2,24 Yards pro gelaufener Route waren der klare Bestwert unter allen Tight Ends mit mindestens 15 Targets. Man kann kaum genug betonen, wie selten das auf der Tight-End-Position ist.

Ich mag nach wie vor sehr viele Dinge, die Detroit im Rahmen dieses Rebuilds gemacht hat - die Herangehensweise an die erste Runde des vergangenen Drafts wird aber wahrscheinlich immer ein "Was-wäre-gewesen-wenn"-Moment für mich bleiben, auch mit Blick darauf, was dieses Jahr vielleicht noch mehr möglich sein könnte. Dieses Team scheint bereit, in dieser Saison einen womöglich gar tiefen Play-off-Run hinzulegen, gerade auch deshalb, weil Jared Goff eine bislang exzellente Saison spielt.

THIRD DOWN: Das Play der Woche - Miamis nächste Motion

Ein Play, das mir auch am Montag noch im Kopf hängen bleibt. Das kann eine sensationelle Einzelleistung, ein taktischer Geniestreich oder einfach ein hübsch designtes Konzept sein, das man so nicht aller Tage sieht.

Rein was einen einzelnen Moment angeht wäre hier der bereits angesprochene Block von Craig Reynolds beim Touchdown von Amon-Ra St. Brown die klare Wahl.

In puncto Design aber bleibe ich einmal mehr bei den Dolphins hängen, die mit ihrer nächsten Motion-Variante gegen Carolina zum ersten Touchdown kamen.

Miami ist dabei in 11-Personnel, mit Tyreek Hill und dem Tight End auf der linken, sowie Braxton Berrios und Jaylen Waddle auf der rechten Seite der Formation. Die Aufstellung selbst ist sehr eng und komplett innerhalb der Field Numbers, ein sogenannter "nasty split".

Vor dem Snap setzt sich Tight End Durham Smythe in Bewegung, sodass die Defense einen Pitch zu Smythe erwarten könnte - und man sieht es auch, wie sich die Verteidiger kurz in dessen Richtung bewegen.

Gleichzeitig darf man hier nicht vergessen, wie sehr Defenses, bevor sie gegen Miami spielen, auf all die Motions eingestellt werden. Und wenn dann die Motion scheinbar verpufft, dürften bei vielen Verteidigern die Alarmglocken angehen, dass es nur ein Fake war, um das Feld in die andere Richtung zu attackieren oder die Defense in die Breite zu ziehen.

Hier kommen Tuas Schauspieler-Qualitäten zum Einsatz. Miamis Quarterback öffnet die Hüfte nach dem Snap komplett nach links, sodass ein pass zu Hill oder auch zu Waddle, der von der rechten Seite jetzt in sein Blickfeld kommt, antizipiert werden muss.

Das bindet - neben den direkten Gegenspielern der beiden Receiver - auch den Underneath-Verteidiger und den tiefer platzierten Safety auf der aus Sicht der Offense linken Seite, während Berrios rechts seinen Gegenspieler mit aus dem Bild zieht.

Damit bleibt, neben den fünf Pass-Rushern, nur ein offener Verteidiger. Jetzt wirft Tua seine Hüften auf die andere Seite und passt den Ball schnell zu Mostert, der sich inzwischen hinter Smythe befindet, da Smythe bereits beim Snap in Bewegung war und das Backfield durchquert hat.

Das Design hat funktioniert, sodass Smythe nur den letzten übrigen freien Verteidiger blocken muss, während Mostert in die Endzone marschiert. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Design schon sehr bald auch bei anderen Offenses sehen werden.

FOURTH DOWN: Was nicht unerwähnt bleiben sollte

Zeit für den Spiegel in Carolina: Die Vibes aus Carolina dieser Tage sind ein wenig besorgniserregend. Das ist zugegebenermaßen kein Hot Take für das einzige 0-6-Team in der NFL - auch wenn die Panthers gegen Miami ja tatsächlich gut loslegten und mit 14:0 vorne lagen -, dessen an Nummer-1-gepickter Rookie-Quarterback bis dato noch große Probleme hat.

Aber dann gibt es Aussagen wie die von Head Coach Frank Reich unter der Woche. Reich sprach darüber, dass unterschiedliche Teambesitzer unterschiedliche Herangehensweisen haben; manche seien sehr zurückgezogen, andere sehr involviert - so wie in Carolina. Es sei eine "gute Erfahrung" bis jetzt, aber Reich schob direkt hinterher: "Spaß macht das nicht, ich würde diese Meetings nicht als 'spaßige Meetings' beschreiben. Aber diese Meetings machen mich besser, und ich vertraue darauf, dass sie uns besser machen.”

Ohne hier zu viel reininterpretieren zu wollen, ist es zumindest mal fair, davon auszugehen, dass die tägliche Arbeit in Carolina angespannt ist - und dass Reich kein Fan davon ist, wie eng Teambesitzer David Tepper am sportlichen Geschehen dran ist. Und wenn man diese Aussage von Reich und seine Miene dabei mit den Gerüchten rund um den Draft zusammenführt, als Stroud einst als Carolinas Wunsch-Quarterback galt, das komplett auf Young wechselte und schon damals Gerüchte im Umlauf waren, dass Young der Pick von Tepper war - nicht gut.

Dass Tepper ein gewichtiges Wort in der Quarterback-Auswahl mitgesprochen hat, zumindest das gilt als offenes Geheimnis. Und das für sich betrachtet ist schon alles andere als ideal, weil es schlicht nicht der Kompetenzbereich des Teambesitzers ist.

Wir sind noch früh in diesem neuen Panthers-Kapitel. Sollte es aber schiefgehen, nachdem die Matt-Rhule-Ära bereits ein Desaster war, nachdem man letztes Jahr dem Vernehmen nach zwei Erstrunden-Picks von den Rams für Brian Burns abgelehnt hat, nachdem Ben Johnson als vermeintlicher Favorit auf den Panthers-Job seinen Namen vom Markt nahm und verkündete, in Detroit bleiben zu wollen, dann wird mit Sicherheit GM Scott Fitterer bald fliegen. Aber auch für Tepper ist dann ein langer, ehrlicher Blick in den Spiegel angesagt.

Wann zieht Belichick die Reißleine? Nachdem er Mac Jones gegen die Cowboys und die Saints jeweils vorzeitig rausgenommen hatte, hatte Bill Belichick zuletzt jeweils immer betont, dass es kein Benching war und mehr eine Entscheidung motiviert dadurch, dass er Jones spät in komplett einseitigen Spielen nicht drin lassen muss.

Man mag mit dieser Erklärung anfangen, was man will. Ich halte es für fair, hier zu vermuten, dass Belichick die Situation wahrscheinlich anders angehen würde, wenn er irgendeine vernünftige Alternative hinter Jones hätte. Und vielleicht sehen wir gerade, dass Belichick das vorbereitet: Die Patriots hatten einige Plays für Undrafted Rookie Malik Cunningham ins Playbook aufgenommen, und gegen die Raiders war Cunningham dann auch der Backup hinter Jones - nicht mehr Bailey Zappe, der eben wenig Anreiz liefert, um Jones zu benchen.

Das könnte dann auch ein perspektivischer Plan sein, an dem man jetzt weiter feilt, bis man dann einen echten Tausch vollzieht. Denn die Patriots treffen jetzt als nächstes auf die Bills, und das ist vermutlich nicht das Spiel, in dem man Malik Cunningham reinwerfen will. Danach geht es gegen Miami, und die Dolphins-Defense ist bislang definitiv schlagbar. Jones hatte die nächste haarsträubende Interception gegen die Raiders, und an irgendeinem Punkt muss man ihn benchen, egal, was man dahinter hat. Vielleicht ist Cunningham über einige Wochen aufzubauen hier wirklich der Plan. Die Patriots brauchen dringend irgendeine Initialzündung, und sportlich betrachtet hängt diese Saison mit den letzten beiden Niederlagen gegen die Saints und die Raiders bestenfalls noch am seidenen Faden.

Mac Jones war definitiv nicht das einzige Problem gegen die Raiders, aber er ist jetzt seit Wochen ein großer Teil des Problems und irgendwann müssen die Patriots etwas anderes zumindest versuchen. Denn über die Saison hinaus dürfte Jones ohnehin keine Zukunft in New England mehr haben.

Das Desmond-Ridder-Experiment crasht gegen die Commanders: Analog zu Belichick in New England weiß ich auch bei Falcons-Coach Arthur Smith nicht, wie lange er sich seine Quarterback-Situation noch anschauen kann. Und die Uhr sollte in Atlanta deutlich lauter ticken, denn die Falcons - im Gegensatz zu den Patriots - haben eine Chance, die eigene Division zu gewinnen und, ebenfalls im Gegensatz zu New England, Atlanta hat mit Taylor Heinicke einen Backup, bei dem man wenigstens davon ausgehen kann, dass er besser ist als das, was der aktuelle Starter fabriziert.

Für Desmond Ridder wird es so langsam eng in Atlanta. Icon Sportswire via Getty Images

Dabei kam Desmond Ridder gerade aus seinem mit Abstand besten NFL-Spiel, gegen Houston war er endlich der Game Manager, den Atlanta eigentlich "nur" braucht auf der Position.

Dazu die gelegentlichen Play-Action-Shots für einzelne Big Plays und dann läuft diese Offense erstmal. In erster Linie geht es in Atlanta als Quarterback darum, keine gravierenden Fehler zu machen. Der Rest soll via Scheme, Run Game und durch die individuelle Qualität der Playmaker kommen.

Gegen Washington waren die Fehler zurück. Eine horrende Interception fünf Minuten vor dem Ende, nachdem er vorher schon einen Pick geworfen hat, als er zu spät nach außen ging und den abwartenden Corner Kendall Fuller nicht registriert hatte, sowie eine absurde Interception bei einer kurzen In-Breaking-Route, als er einen Pass zu Bijan Robinson erzwingen wollte.

Arthur Smith war in diesem Spiel zu häufig mit einem leeren Blick nach oben zur Videowand zu sehen. Das sind genau die Spiele, die Atlanta dieses Jahr gewinnen sollte, und wenn Ridder das verhindert, kann man aus Falcons-Sicht nur hoffen, dass sie aus dem Fehler der vergangenen Saison, als man zu lange an Marcus Mariota festhielt, gelernt haben.

Der einzige Grund, warum sie bei Ridder bleiben würden, wäre, wenn sie aus Franchise-Sicht sich so sicher sind, dass sie hier etwas haben, dass sie ihm die Snaps für die Entwicklung geben wollen. Aber dafür ist dieses Team eigentlich nicht ausgerichtet, das ist ein Team, das jetzt gewinnen kann und ich weiß nicht, inwieweit man diese Geduld bei einem Drittrunden-Pick und angesichts dessen, was Ridder bei seinen bisherigen Starts gezeigt hat, mitbringen kann und will.

Tyreek Hill wird dieses Jahr den Receiving-Rekord brechen. Hill ist aktuell auf Kurs für 2.306 Receiving-Yards. In keinem Spiel dieser Saison hatte er bislang weniger als 5 Targets, in vier von sechs Partien kam er auf über 150 Receiving-Yards und es gab bislang erst ein Spiel - Woche 2 gegen die Patriots - in dem er nicht mindestens ein 20-Yard-Play hatte.

Die wöchentliche Kreativität in der Dolphins-Offense, die Art und Weise, wie Mike McDaniel mit seinen Motions das absolute Maximum aus dem Speed rausholt, und auch die Tatsache, dass die Dolphins angesichts der eigenen Defense noch einige Shootouts haben werden, lässt diese Prognose auf einen All-Time-Rekord zu. Solange Hill fit bleibt, sehe ich hier die erste 2.000-Receiving-Yards-Saison aller Zeiten auf uns zukommen.