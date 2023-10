Herbert verliert die Nerven: Prescotts Cowboys entführen Sieg aus L.A.

Die Dallas Cowboys um einen vielseitig starken Dak Prescott haben einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Am Ende entschied die Defense der Texaner die Partie bei den Los Angeles Chargers in der Crunchtime.

Durch einen hart erkämpften 20:17-Sieg bei den Los Angeles Chargers zum Abschluss von Runde sechs haben die Dallas Cowboys ihre Bilanz auf 4-2 verbessert und sind damit den Topteams aus Philadelphia und San Francisco (beide 5-1) auf den Fersen, die am Wochenende jeweils ihre weiße Weste verloren.

Dak Prescott führte seine Farben diesmal auch durch gute Laufspielzüge, darunter ein 18-Yard-TD zum 7:7 im Auftaktviertel, zum wichtigen Sieg, der für Rehabilitation nach einem 10:42 gegen die 49ers sorgte. Insgesamt erlief der Spielmacher für ihn beachtliche 40 Yards und brachte zudem 21 seiner 30 Pässe für 272 Yards an (davon 117 Yards durch Receiver CeeDee Lamb) - gekrönt durch einen TD-Pass auf Brandin Cooks zum 17:10 zu Beginn des vierten Abschnitts.

Gilmore macht dem Treiben ein Ende

In einer bis zum Schluss hochspannenden Begegnung konterte Justin Herbert mit den Chargers zwar per Kurzpass auf Gerald Everett in die Endzone und sorgte sieben Minute vor dem Ende für das 17:17. Doch nachdem die Cowboys mittels Field Goal durch Brandon Aubrey 2:19 Minuten vor dem Ende erneut in Führung gegangen waren, unterlief Herbert (22/37, 227 Yards, 2 TD/1 INT) beim finalen Ansturm der entscheidende Fehler: Sein von Dallas-Cornerback Stephon Gilmore abgefangener Pass 82 Sekunden vor Schluss beendete quasi das Spiel. Unmittelbar zuvor hatte Herbert schon einen QB-Sack und acht Yards Raumverlust durch Micah Parsons kassiert.

Nach dem Pick ließen die Texaner die Uhr runterlaufen und feierten einen Erfolg, der ihre Play-off-Chancen deutlich erhöht. "Das war ein 'Must-Win', es ist ein großer Unterschied zwischen 4-2 und 3-3", stellte Prescott danach fest und lobte seine Mannschaft für ihren Kampfgeist. "Wir wussten, dass das ein echt starkes Team ist. Die Jungs haben sich den Hintern aufgerissen in der Abwehr und im Angriff. Wir bewegen uns nach vorne."

Cowboys dürfen sich ausruhen

Dallas steht nun vor einer Bye-Week und will anschließend noch "mehr Siege sammeln", so Prescott. Die Chargers dagegen sind mit drei Niederlagen in fünf Spielen erneut auf einem Weg, der die Play-offs zu einer Zitterpartie werden lassen wird. Die Kalifornier treffen nun auf die formstarken Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes.