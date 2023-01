Bei Dolbergs Debüt: Skovs Doppelpack reicht Hoffenheim nicht

Im ersten Testspiel des neuen Jahres hat die TSG Hoffenheim mit 2:3 gegen den VfL Wolfsburg verloren. Die Kraichgauer gingen zwar zunächst in Führung und hatten auch dann eine Antwort parat, als die Niedersachsen die Partie gedreht hatten - am Ende waren es aber zwei VfL-Talente, die das Duell entschieden. Kasper Dolberg blieb bei seinem Debüt unauffällig.

Es war ein durchaus offenes und abwechslungsreiches Testspiel, in dem beide Mannschaften gute Phasen hatten - letztlich war es dann ein Abstoß, der zum entscheidenden Tor führte: Wolfsburgs Schlussmann Pavao Pervan hob den Ball weit nach vorne, Sekunden später war es der erst 17-jährige Dzenan Pejcinovic, der Jakub Kaminski bediente - der fünfte Treffer des Nachmittags, das 3:2 für den VfL.

Skov eröffnet per Elfmeter

Die Niedersachsen waren zunächst in Rückstand geraten, als Robert Skov nach einem Foul von Paulo Otavio an Ihlas Bebou per Elfmeter traf (30.), dann antwortete Luca Waldschmidt nach Vorarbeit von Ridle Baku (42.), ehe der eingewechselte Kevin Paredes Wolfsburg zum ersten Mal in Führung brachte (72.).

Zur Pause hatte VfL-Coach Niko Kovac elf neue Spieler aufs Feld geschickt, bei Hoffenheim hingegen gab es nur einzelne Veränderungen. Kasper Dolberg, der neue Angreifer der TSG, stand von Beginn an auf dem Platz und spielte gut eine Stunde lang, trat aber nur einmal nennenswert in Erscheinung: Nach einer Kopfballablage von Christoph Baumgartner versuchte sich der 25-jährige Däne an einem artistischen Abschluss, weil der Ball in seinen Rücken kam - gefährlich wurde es aber nicht (38.).

Mitte der zweiten Hälfte war Dolbergs Arbeitstag dann beendet. Seine Mitspieler schlugen nach Paredes' Treffer zwar umgehend zurück, erneut hieß der Torschütze Skov (73.) - am Ende ging aber der VfL als Sieger vom Feld, weil Kaminski TSG-Torwart Luca Philipp kurz vor Schluss keine Abwehrchance ließ, als er am linken Fünfmeterraumeck abzog.