Hoffenheim fertigt Leverkusen ab und springt auf Rang zwei

Die TSG Hoffenheim konnte das Verfolgerinnenduell am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen mit 7:1 klar für sich entscheiden und ist nun punktgleich mit Spitzenreiter Wolfsburg auf Rang zwei.

Erst vor gut zwei Wochen trafen sich die TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal. Die damaligen Gastgeberinnen aus Leverkusen gewannen mit 5:4 im Elfmeterschießen und zogen so ins Viertelfinale ein. Die Revanche am Sonntag in der Liga war dagegen ein Schlag in die Magengrube.

Nachdem der VfL Wolfsburg am Samstag im Topspiel gegen den FC Bayern mit 1:0 gewann und so die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga übernahm, stieg am Sonntag das Verfolgerinnenduell zwischen den drittplatzierten Hoffenheimerinnen und den viertplatzierten Leverkusenerinnen. Die Partie war von Beginn an eine klare Angelegenheit.

Brand bringt TSG schnell auf Kurs

Schon nach sechs Minuten stellte Brand die Weichen für die TSG auf Sieg, als sie die herausgeeilte Klink umkurvte und dann durch Vinkes Beine zum 1:0 traf. Vor der Pause erhöhte dann noch Hagel nach tollem Solo (32.), Croley setzte kurz vor dem Pausenpfiff (45.) per Kopf noch einen oben drauf.

Nach dem Seitenwechsel kam zwar Leverkusen mit mehr Schwung auf den Rasen und so war der Anschluss von Nikolic (53.) gar nicht so überraschend, allerdings hielt die Euphorie nicht lange. Nur fünf Minuten später wurde Naschenweng geschickt, vor Klink blieb sie cool und tunnelte die Bayer-Torfrau zum 4:1 (58.).

Billa darf auch, Corley trifft doppelt

Im letzten Drittel des Spiels wurde es dann richtig deutlich: Erst hämmerte die eingewechselte Billa das Leder unter die Latte (63.), dann schoss Hagel präzise unten rechts ein (82.), ehe Corley mit ihrem zweiten Tor den Schlusspunkt setzte (90.).

Mit dem Sieg steht Hoffenheim punktgleich mit den Tabellenführerinnen aus Wolfsburg auf Rang zwei, auch an ihrer Tordifferenz (mittlerweile +12) konnten die Sinsheimerinnen arbeiten. Leverkusen dagegen rutscht ab auf Platz sechs.