Zu weit aufgerückt: Hoffenheim vergibt Sprung an die Spitze spät

Die TSG Hoffenheim hat den vorübergehenden Sprung an die Spitze der Frauen-Bundesliga verpasst - und musste in letzter Konsequenz mit dem 1:1 gegen den 1. FC Köln sogar noch zufrieden sein.

Lange sah es so aus, als sollten die Kraichgauerinnen die Steilvorlage des Spielplans nutzen und zumindest bis Sonntag an Bayern und Wolfsburg vorbei auf Platz eins der Tabelle springen. Eine Flanke von Linder konnte Kölns Verteidigerin Moorrees nicht entscheidend klären und die dahinter lauernde Billa besorgte per Kopf ihr achtes Saisontor und damit das 1:0 für die Favoritinnen (10.).

In der Folge war Hoffenheim zwar das bessere Team, agierte mitunter aber auch zu passiv und ließ immer wieder Kölner Chancen zu. Schließlich kostete eine defensive Nachlässigkeit in der Schlussphase die Tabellenführung: In eigenem Ballbesitz war Hoffenheim viel zu weit aufgerückt, sodass Kölns Stürmerin Barrett nach einem einfachen Vertikalpass aus der eigenen Hälfte heraus loslaufen konnte und keine Gegenspielerin mehr vor sich hatte. Nach dem Sololauf über das halbe Feld blieb die Angreiferin cool und schob zum 1:1-Endstand ein (85.).

Beinahe hätte Hoffenheim das Spiel sogar noch verloren, doch Zawistowska traf in der Nachspielzeit nach einem weiteren Kölner Konter freistehend nur den Außenpfosten. Hoffenheim bleibt damit auf Tabellenplatz drei und könnte bei einem Kantersieg von Eintracht Frankfurt am Sonntag gegen Freiburg sogar noch um einen Rang abrutschen.