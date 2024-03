Hoeneß über Guirassy-Verbleib: "Unsere verdammte Pflicht, wenn es die Möglichkeit gibt"

VfB möchte bei Vertragsverlängerung an die Grenze gehen 07.03.2024

1:49Als erst vierter VfB-Spieler hat Serhou Guirassy die 20-Tore-Marke in der Bundesliga in Wolfsburg geknackt. Doch was passiert im Sommer? VfB-Trainer Sebastian Hoeneß äußert sich zur möglichen Vertragsverlängerung mit dem Stürmer.