Terzic und das Gefühlschaos: "Heute war das perfekte Beispiel, was möglich ist"

2:29Nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid sprach BVB-Trainer Edin Terzic über die Linie des Schiedsrichters, aber auch seinen Stolz bezüglich des Auftritts seiner Mannschaft. Er erinnerte sich auch zurück an seine Worte vor zwölf Monaten, die so im Saisonverlauf nicht in Erfüllung gegangen waren.