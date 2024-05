Hoeneß macht sich für Stiller stark

Tröpfchenweise lässt der DFB die Nominierungen für die Heim-Europameisterschaft raus. Am Dienstag wurde der Name von Stuttgarts Chris Führich publik. Maximilian Mittelstädt dürfte sicher sein, Deniz Undav und Waldemar Anton dürfen hoffen. Und Trainer Sebastian Hoeneß macht sich für Angelo Stiller stark.

Deniz Undav meinte am Freitag nach dem 1:0 in Augsburg, er werde am Donnerstag einfach abwarten, ob sein Name bei der anberaumten Pressekonferenz des Bundestrainers fällt. Wovon der 27-Jährige ziemlich sicher ausgehen kann. Der Zweittorjäger der Stuttgarter neben Topstürmer Serhou Guirassy dürfte, wie auch sein Abwehrkollege Maximilian Mittelstädt, gute Chancen haben, bei der anstehenden Heim-EM dabei zu sein. Kapitän Waldemar Anton darf zudem hoffen. Wie auch Angelo Stiller, für den sich sein Trainer stark gemacht hat.

Sebastian Hoeneß wird nicht müde zu erklären, wie stolz er auf seine gesamte Mannschaft ist. Dass darunter EM-Starter sein werden, stand für den Chefcoach nie infrage. "Davon kann man ausgehen", so der 42-Jährige vor Tagen. "Ich wünsche es allen und finde, sie hätten es auch verdient." Und damit waren nicht nur der mittlerweile offiziell nominierte Chris Führich gemeint, sondern auch die anderen drei VfB-Profis, die bei den jüngsten Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande das DFB-Trikot überstreifen durften.

"Es wäre sicher kein Fehler ..."

Dazu kommt einer, der es damals ganz knapp nicht geschafft hat, in den Kader zu kommen: Angelo Stiller. "Das ist natürlich meine ganz subjektive Sichtweise", so Hoeneß. "Aber auch Angelo hat seit der letzten Nominierung nochmal richtig gute Leistungen gebracht. Auch in Augsburg wieder. Deswegen wäre es sicher kein Fehler, so einen Spieler ebenfalls dabei zu haben."

Er wird dann für sich eine gute Entscheidung treffen. Sebastian Hoeneß über Julian Nagelsmann

Ob der gebürtige Münchner von Julian Nagelsmann nun auserwählt wird, wird sich in den Tagen bis zur offiziellen Nominierungs-Pressekonferenz am Donnerstag zeigen. Hoeneß wolle sich keinesfalls einmischen. "Das habe ich in der Vergangenheit auch schon immer gesagt: Die Entscheidung trifft Julian. Es ist nicht an mir, ihm irgendetwas einzureden. Er ist sicher sehr, sehr gut informiert, sieht sicher viel und wird dann für sich eine gute Entscheidung treffen."

Für Stiller sprächen konstante Leistungen über die gesamte Spielzeit hinweg. Der 17-malige U-21-Nationalspieler bildet zusammen mit Atakan Karazor das zentrale Gleichgewicht der Schwaben im Mittelfeld. Technisch fein, zweikampfstark und spielintelligent. Sollte es jetzt nicht klappen, dann ist der 23-Jährige zumindest für die Zukunft nach der Europameisterschaft ein heißer Kandidat.