Hirscher: "Das Projekt lässt sich am besten als Niederländer realisieren"

Marcel Hirscher schnallt sich die Skier wieder an. Für die Niederlande will der 35-Jährige Rennen fahren. Inzwischen hat er sich erklärt.

Knapp fünf Jahre nach seinem Abschied von den Weltcup-Pisten plant Marcel Hirscher sein Comeback. Nicht für Österreich, für das er acht Mal die große Kristallkugel gewann, sondern für die Niederlande, die Heimat seiner Mutter Sylvia.

"Dieses neue Projekt lässt sich am besten als Niederländer realisieren", erklärte der Alpin-Star am Mittwoch. Über seine Beweggründe sagte er: "Ich möchte wieder Wettkämpfe bestreiten - einfach, weil es mir Spaß macht."

Erst einmal FIS-Punkte sammeln

Kumpel Felix Neureuther informierte Hirscher persönlich am Telefon. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, das ist überragend für den Skisport. Wir brauchen dringend solche Geschichten und Charaktere", sagte er. Doch obwohl es seit Hirschers Abschied 2019 immer wieder Spekulationen gegeben hatte, kam die Rückkehr des Königs für den ARD-Experten wie für viele andere "sehr überraschend". Denn: "Das zu wagen, ist mutig." Schließlich, so formuliert es der Kurier, sei Hirscher "als Niederländer ein Niemand".

Das bedeutet: Er muss im Sommer in Neuseeland erst die nötigen FIS-Punkte einfahren, um überhaupt wieder im Weltcup starten und an sein Fernziel, die Heim-WM in Saalbach 2025, denken zu können. "Es ist schon ein Weg", sagte Neureuther: "Ich glaube - und das sieht er auch so -, dass man die Erwartungshaltung nach unten schrauben muss, das braucht Zeit. Aber wenn einer überraschen kann, dann definitiv er."

"Absolute Ehre" für die Niederlande

Frits Avis, Generalsekretär der "Nederlandse Ski Vereniging", sprach indes von einer "absoluten Ehre". Er erhofft sich "einen Impuls von gesellschaftlichem Wert für unser Land. Marcel ist eine weltweite Ikone und Inspiration für alle Skifahrer und Wintersportler in den Niederlanden."

Der Österreichische Skiverband hatte den Nationenwechsel am Morgen bestätigt. "Natürlich bedauern wir seine Entscheidung (...) sehr", sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Der Verband habe dem Wechsel allerdings aufgrund der großen Verdienste von Hirscher zugestimmt. "Marcel hat für den Skisport und für den ÖSV Enormes geleistet", sagte Scherer.

Unternehmer und bald auch wieder Athlet

Hirscher hat alles gewonnen, was es im alpinen Skisport zu gewinnen gibt und Rekorde in Serie aufgestellt. Er gewann 67-mal im Weltcup, zweimal Olympia-Gold und ist mit sieben Titeln sowie vier Silbermedaillen der erfolgreichste WM-Teilnehmer der Geschichte. In Österreich war er sechsmal "Sportler des Jahres".

Seit seinem Rücktritt ist Hirscher unternehmerisch tätig. Im September 2021 präsentierte er seine eigene Ski-Marke ("Van Deer"), auf der sein einstiger Konkurrent Henrik Kristoffersen (Norwegen) unterwegs ist.