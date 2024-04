Jordan, Seles & Co.: Spektakuläre Comebacks im Sport

Michael Jordan - Basketball

Auf dem Höhepunkt seines Schaffens verabschiedete sich "His Airness" Michael Jordan 1993 nach drei NBA-Titeln in Serie von den Chicago Bulls. Jordan, damals 30, ging zu den Chicago White Sox in die Major League Baseball. Zwei Jahre bemühte er sich vergeblich um einen Platz im Team. Am 18. März verkündete Jordan mit einer überaus knappen Presseerklärung ("I'm back") seine Rückkehr zu den Bulls - und wurde noch dreimal Meister. Als der Start der Saison 1998/99 wegen des Lockouts ausfiel, trat Jordan erneut zurück. "Zu 99,9 Prozent bin ich mir sicher, dass ich nie mehr ein NBA-Spiel bestreiten werde", sagte Jordan. Es wurden noch 142 - für die Washington Wizards von 2001 bis 2003. NBAE via Getty Images