HFC-Präsident Rauschenbach tritt zum Saisonende zurück

Jens Rauschenbach, Präsident des Halleschen FC, wird am Saisonende von seinem Amt zurücktreten. Erst am Donnerstag hatte der Drittligist die Trennung von Sportdirektor Ralf Minge publik gemacht.

Der 52-jährige Rauschenbach verkündete seine Entscheidung im Rahmen der Mitgliederversammlung des Drittligisten am Sonntag und will sein Amt zum Ende der Saison niederlegen.

Ausschlaggebend hierfür seien persönliche Gründe, sowohl im beruflichen als auch im familiären Bereich. Jedoch hätten auch unterschiedliche Meinungen bezüglich der Ausrichtung des Vereins eine Rolle gespielt.

Rauschenbach seit 2019 Präsident - Satzungsänderung

Rauschenbach war im Februar 2019 ins Amt gehievt worden, in seiner Amtszeit konnte sich der HFC in der 3. Liga halten und finanziell solide aufstellen. Jedoch hatte er auch drei Trainerentlassungen mit zu verantworten.

Wie der Hallesche FC am Sonntag bestätigte, ist die im Mai 2022 beschlossene Satzungsänderung inzwischen in Kraft getreten und es besteht die Möglichkeit, fortan einen oder mehrere Geschäftsführer zu benennen, die den Vorstand entlasten sollen. Mit der neuen Vereinssatzung wurde auch ein neues Organ, der Mitgliederrat geschaffen, der auf der nächsten Mitgliederversammlung gewählt werden soll.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab der Drittligist am Sonntag folgendes bekannt: Es sei "dringend geboten, die Sponsorenbasis des Vereins zu verbreitern, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein, insbesondere im Hinblick auf die anstehende Lizenzierung". Das finanzielle Umfeld in der 3. Liga "mit vielen Investorenvereinen" mache ein Weiterentwicklung unabdingbar.

Minge-Nachfolger soll "rechtzeitig" feststehen

Erst am Donnerstag hatte der HFC die Trennung von Sportdirektor Ralf Minge für Ende März bekanntgegeben. "Nach einer Abstimmung zum Anforderungsprofil werden gemeinsam Gespräche geführt, um dann eine Entscheidung im Vorstand und Verwaltungsrat zu treffen. Ziel ist, das Amt des Sportdirektors zur Sicherung der neuen Saisonvorbereitung rechtzeitig zu besetzen", heißt es in einer HFC-Mitteilung vom Sonntag bezüglich der Nachfolgeregelung.

Der HFC, der in diesem Frühjahr das neue Nachwuchsleistungszentrum auf der Silberhöhe beziehen wird, steckt momentan als 16. mitten im Abstiegskampf in der 3. Liga. Am Samstag holte das Team von Cheftrainer André Meyer ein Unentschieden bei Rot-Weiss Essen.