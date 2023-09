Hettwer vor Wiedersehen mit dem MSV: "Ich blende die Gefühle aus"

In der vorgezogenen Partie des 9. Spieltags der 3. Liga empfängt Borussia Dortmund II Schlusslicht MSV Duisburg zum Revier-Duell. Der BVB visiert den dritten Sieg in Folge an.

Englische Woche in der 3. Liga - zumindest für zwei Teams. Da das an der Arena angrenzende Stadion Rote Erde in der kommenden Woche durch das Champions-League-Spiel der Profis gegen die AC Mailand blockiert wird, empfängt die U 23 von Borussia Dortmund bereits eine Woche zuvor am Mittwochabend (19 Uhr) den MSV Duisburg zum Ruhrpott-Duell.

Schwarz-Gelb fand nach zwei 0:2-Niederlagen gegen Dynamo Dresden und den 1. FC Saarbrücken zuletzt wieder in die Spur und konnte sich sowohl gegen Viktoria Köln (2:1) als auch den SC Verl (3:2) durchsetzen. Besonders beim Auswärtssieg in Verl gehörte allerdings eine ordentliche Portion Glück dazu. Nachdem SCV-Coach Alexander Ende das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, verletzte sich Verls Keeper Luca Unbehaun im Spiel gegen seinen ehemaligen Verein und konnte nicht weitermachen. Stürmer Hendrik Mittelstädt sprang ein und lies den vermeintlich harmlosen Abschluss von Butler in der vierten Minuten der Nachspielzeit ins Tor rutschen.

Elf Punkte sorgen für Sicherheit

"Es hört sich einfach an gegen zehn Mann und einen Feldspieler im Tor", gestand Trainer Jan Zimmermann anschließend gegenüber vereinseigenen Medien, "aber wir haben das im Anschluss sehr clever gemacht. Das sind jetzt elf Punkte nach sieben Spielen, die uns keiner mehr wegnimmt und die uns auch Sicherheit geben."

Diese elf Punkte bringen ganz nebenbei auch noch den fünften Tabellenplatz mit sich. Von diesen Regionen kann der kommende Gegner des BVB II nur träumen. Die Zebras stehen weiterhin sieglos mit drei Punkten auf dem letzten Rang. Auch der Wechsel von Torsten Ziegner zu Engin Vural auf der Trainerbank brachte nicht auf Anhieb die gewünschte Wende (0:2 bei Viktoria Köln). Entsprechend steht man in Meiderich vor dem Duell in Dortmund erneut unter Druck.

Hettwer fiebert mit dem MSV mit

Zumindest ein gewisses Kribbeln dürfte im Voraus auch Dortmunds Angreifer Julian Hettwer spüren. Nach seinem Wechsel im Juli trifft der 20-Jährige erstmals auf den Klub, bei dem ihm der Durchbruch zum Profi gelang. Den Kontakt nach Meiderich hält der Angreifer auch nach seinem Abgang, betont jedoch: "Ich hoffe, dass sie die notwendigen Punkte holen, aber nicht gegen uns. Ich blende die Gefühle aus, der Fokus liegt auf den drei Punkten für uns."

Gut möglich, dass Hettwer dabei eine tragende Rolle spielt, schließlich präsentierte er sich mit zwei Treffern in den vergangenen beiden Spielen zuletzt in guter Verfassung und kann in seinen sechs Partien mit einer kicker-Note von 2,75 auch den besten Durchschnittswert bei den Dortmunder vorweisen.

Ziemlich sicher im Fokus wird auch Schlussmann Marcel Lotka stehen. Der 22-Jährige ist in Duisburg geboren und durchlief in jungen Jahren auch die Zebra-Jugend. "Meine besten Freunde kommen aus Duisburg, meine Eltern leben dort", erklärt der Keeper die Besonderheit der Partie.

Während die beiden ehemaligen Zebras weit oben auf der Liste der möglichen Startelf-Kandidaten von Zimmermann stehen dürften, muss der Coach auf Prince Aning (Schulterverletzung), Dennis Lütke-Frie (Mittelfußbruch), Moses Otuali (Sehnenverletzung im Oberschenkel) und Keeper Silas Ostrzinski (unbekannte Verletzung) verzichten.