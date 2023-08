Herbert lässt Zeitpunkt für Kader-Reduzierung offen

Nach dem zweiten Testspiel-Sieg im Zuge der WM-Vorbereitung hat Gordon Herbert offen gelassen, wann er sich auf seinen finalen Kader festlegt.

Gordon Herbert will mit Deutschland auch bei der Basketball-WM für Furore sorgen. IMAGO/Andreas Gora

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch bei ihrer Rückkehr nach Berlin einen Sieg gefeiert. An jenem Ort, an dem die DBB-Auswahl im September 2022 ihr Basketball-Sommermärchen schrieb, das im Gewinn der Bronze-Medaille bei der Heim-EM gipfelte, bezwangen Dennis Schröder und Co. Kanada 86:81 (27:14,23:20,16:24,20:23).

Nach dem Auftakt in Bonn und den Tagen in Berlin zieht der DBB-Tross nun nach Hamburg weiter. Dort steht der traditionelle Super Cup auf dem Programm. Dieses Jahr nehmen außer Deutschland auch China, Neuseeland und eben Kanada am Wettbewerb teil.

Unklar ist, ob Herbert seinen Kader bis zum ersten Match gegen China schon weiter reduziert haben wird. Derzeit stehen noch 14 (von ursprünglich 20 nominierten und nachträglich berufenen) Spielern im Aufgebot. Zwölf müssen es am Ende sein. "Ich bin mir nicht sicher", sagte Herbert bei "MagentaSport" zum Zeitpunkt der nächsten Kaderreduzierung. "Wir werden morgen eine Entscheidung treffen, ob wir mit 14 oder 12 oder 13 Spielern weitermachen. Wir wollten zunächst dieses Spiel spielen."

Bereits gestrichen wurden neben dem verletzten Nick Weiler-Babb auch Chris Sengfelder und Jonas Wohlfarth-Bottermann, die im Vorjahr zum EM-Kader gehört hatten, sowie Louis Olinde und Jonas Mattisseck.

Nach dem Super Cup bricht das DBB-Team Richtung Asien auf. Vor dem WM-Start trifft das Herbert-Team dann noch auf die Mitfavoriten Griechenland (19. August) und die USA (20. August).