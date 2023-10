Herber Verlust für die Vikings: Jefferson fehlt mindestens vier Spiele

Die Minnesota Vikings müssen mindestens in den kommenden vier Spielen auf ihren wohl besten Spieler verzichten. Star-Receiver Justin Jefferson wird mit einer Oberschenkelverletzung auf die "Injured Reserved"-Liste gesetzt.

Die schlechten Nachrichten nach dem unbefriedigenden Start in die Saison (Bilanz von 1-4) reißen für die Minnesota Vikings nicht ab. Star-Wide-Receiver Justin Jefferson wird dem Team aus dem US-Bundesstaat Minneapolis mindestens in den kommenden vier Wochen nicht zur Verfügung stehen: Nach seiner Oberschenkelverletzung bei der 20:27-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs planen die Vikings, den 24-Jährigen auf die sogenannte "Injured Reserved"-Liste zu setzen - das berichten die NFL-Insider Adam Schefter und Ian Rapoport übereinstimmend.

"IR" = Mindestens vier Spiele Pause für Jefferson

Auf der "IR" ist es verletzten Spielern nicht gestattet, früher als nach vier Spielen zurückzukehren. Ob Jefferson darüber hinaus weitere Spiele verpassen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. "Wir müssen medizinisch gesehen eine gute Entscheidung treffen und dabei helfen, ihn fast ein wenig vor sich selbst zu schützen, und zwar so, dass wir uns um ihn kümmern und ihn wieder zu 100 Prozent bekommen", hatte Vikings-Head-Coach Kevin O'Connell erst am Montag gesagt.

Für die Minnesota Vikings bedeutet das vorläufige Aus von Jefferson einen herben Verlust. Trotz des wenig zufriedenstellenden Saisonstarts war der "Offensive Player of the Year" aus dem Jahr 2022 einer der Lichtblicke im Team. Bis vor dem vergangenen Spieltag lag Jefferson ligaweit auf Platz eins in der Liste der gefangenen Yards - nun rangiert er mit 571 auf Rang drei hinter Dolphins-Receiver Tyreek Hill (651) und dem überraschend starken Rookie Puka Nacua von den L.A. Rams (572). Mit unter anderem Rookie Jordan Addison, K.J. Osborn, T.J. Hockenson werden im Passspiel nun andere Personalien umso mehr gefragt sein, um den Ausfall des Erstrundenpicks von 2020 kompensieren zu können.

Jeffersons Rekordjagd wird unterbrochen

Jefferson ist in kurzer Zeit zu einem der besten Spieler der Liga auf seiner Position avanciert. In seinen ersten gut dreieinhalb Jahren in der NFL kommt der aus Louisiana stammende Athlet auf 5.396 Receiving Yards - so viele wie kein anderer zu diesem frühen Zeitpunkt in seiner Karriere. Sowohl teamintern als auch ligaweit hält Jefferson zahlreiche Rekorde, die ein Spieler in so kurzer Zeit aufstellen kann. Neben den meisten Yards in einer Rookie-Saison (1.400) ist er seit dieser Saison der Spieler, der am schnellsten auf 5.000 Karriereyards gekommen ist. Dazu wurde er erst der zweite Spieler, der dies vor seinem 25. Geburtstag tat - neben Randy Moss, einem der besten Receiver aller Zeiten. Um nur einige zu nennen.

Vor allem auch für Jefferson persönlich könnte die Verletzung neben der verpassten Spiele einen kleinen Negativaspekt mit sich bringen. In der vergangenen Offseason konnte er sich mit den Vikings (noch) nicht auf einen neuen Vertrag einigen, der bei ihm in naher Zukunft ansteht. Wahrscheinlich ist es dennoch nach wie vor, dass er früher oder später zu dem wohl bestbezahltesten Receiver der Liga gemacht wird - dennoch ist es denkbar, dass ihm durch die Verletzung einige Dollar entgehen könnten.