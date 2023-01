Helmes übernimmt die Sportfreunde Siegen

Oberligist Sportfreunde Siegen hat einen prominenten Nachfolger für den kurz vor Weihnachten zurückgetretenen Lirian Gerguri gefunden. Ex-Profi Patrick Helmes übernimmt als Cheftrainer - für den 38-Jährigen eine Rückkehr ins Leimbachstadion.

Patrick Helmes, hier zu seiner Zeit in Aachen, übernimmt nun Siegen in Liga 5. imago images/Kirchner-Media

Patrick Helmes ist zurück bei den Sportfreunden Siegen. Am späten Dienstagabend unterschrieb der gebürtige Kölner einen Cheftrainer-Vertrag bei dem Verein, für den er bereits zu seiner aktiven Zeit von 1992 bis 1997 sowie von 2000 bis 2005 erfolgreich stürmte. "Herzlich willkommen zurück im Leimbachstadion, Patrick Helmes", begrüßen die Sportfreunde ihren neuen Coach in einer knappen Meldung und kündigen für den Mittwoch eine Pressekonferenz an.

Helmes, der seit 2019 die DFB-Fußballlehrer-Lizenz besitzt, hatte als Spieler beachtliche Zahlen vorzuweisen. Als Mittelstürmer kam er in seiner Zeit beim 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg auf insgesamt 98 Erstligaspiele, erzielte dabei stolze 45 Tore. Auch seine Zweitligabilanz - 79 Spiele, 43 Tore - kann sich sehen lassen.

Als Trainer konnte der ehemalige Nationalspieler (13 Einsätze) bislang noch nicht an diese Erfolge anknüpfen: Nach seinem Karriereende als Aktiver startete er 2015 als "Co" der 2. Mannschaft des 1. FC Köln, übernahm dann aber rasch auch den Cheftrainerposten. Es folgten weitere Stationen bei Rot-Weiß Erfurt, in der Nachwuchsabteilung von Bayer 04 Leverkusen und dem österreichischen Bundesligisten Admira Wacker Mödling. Zur Saison 21/22 folgte ein Engagement beim Regionalligisten Alemannia Aachen, das aber nach lediglich 13 Partien wieder endete.

In Siegen geht es für Helmes nun in Liga fünf weiter: In der Oberliga Westfalen steht der Verein zur Winterpause der Spielzeit 22/23 auf Rang 13, befindet sich damit in Abstiegsgefahr. Er wird Nachfolger von Lirian Gerguri, der kurz vor Weihnachten seinen Rücktritt erklärte, um der Mannschaft damit neue Impulse zu verleihen.