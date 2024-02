Folorunsho trifft traumhaft - Juve kommt zweimal zurück

Juventus Turin ist nun seit vier Partien sieglos. Auch in Verona gab es am Samstagabend keinen Dreier. Immerhin kam die "Alte Dame" beim 2:2 zweimal zurück.

Die Partie begann mit einem echten Highlight: Eine abgewehrte Ecke jagte Folorunsho sehenswert per Volley aus der Drehung in die linke Ecke (11.). Juve schüttelte sich kurz - und kam dann durch einen Standard zurück: Kostics Schuss landete im Strafraum an Tchatchouas Arm, den fälligen Elfmeter verwandelte Vlahovic sicher zum 1:1-Pausenstand (28.).

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt munter los, erneut konnte Hellas Verona in Führung gehen, Noslin tunnelte Szczesny (52.). Die "Alte Dame" brauchte nicht lange, um den zweiten Rückstand des Abends zu verdauen, denn nur drei Minuten später glich Rabiot nach einem hohen Ballgewinn der Gäste erneut aus (55.).

Näher am Sieg waren die Turiner, die am Ende nochmal ordentlich die Schlagzahl erhöhten: Vlahovic köpfte eine Flanke drüber (69.), Chiesa zielte zunächst zu hoch (83.) und scheiterte dann an der Fußabwehr von Hellas-Keeper Montopo (90.+2). Somit blieb es beim 2:2, was Juves Rückstand auf Spitzenreiter Inter bis auf neun Zähler anwachsen ließ. Zudem haben die Mailänder noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Und wie geht es weiter? Juve empfängt nächste Woche Sonntag Frosinone Calcio (12.30 Uhr) und Verona gastiert schon am Freitagabend in Bologna (20.45 Uhr).