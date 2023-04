Hayter gewinnt im Sprint - und übernimmt Gelb

Auf der zweiten Etappe der Tour de Romandie setzte sich Ethan Hayer im Schlusssprint durch - und übernahm damit auch die Gesamtführung.

Drei Bergwertungen der zweiten und zwei der dritten Kategorie standen auf dem Programm der zweiten Etappe der Tour de Romandie. Trotzdem kam es am Ende nach der 162,7 Kilometer in La Chaux-de-Fond zu einem Sprint. Bei diesem hatte Ethan Hayter die besten Beine. Der Profi vom Team Ineos Grenadiers verwies am Ende souverän den Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates) und den Franzosen Romain Bardet (DSM) auf die Plätze. Durch seinen zweiten Saisonsieg übernahm der 24-Jährige auch die Führung in der Gesamtwertung.

Auf der dritten Etappe am Freitag steht ein Einzelzeitfahren auf dem Plan. Start und Ziel des 18,75 km langen Kurses ist in Chatel-Saint-Denis. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Genf.

2. Etappe Morteau/Frankreich - La Chaux-de-Fonds/Schweiz (162,70 km)

1. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 3:55:20 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM; 4. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla; 5. Oscar Onley (Großbritannien) - Team DSM; 6. Harrison Sweeny (Australien) - Lotto Dstny; 7. Kobe Goossens (Belgien) - Intermarché-Circus-Wanty; 8. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - EF Education-EasyPost; 9. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates; 10. Nicholas Schultz (Australien) - Israel-Premier Tech; ... 23. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 61. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 58; 73. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 3:08 Min.; 77. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM; 79. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 82. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 95. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 6:39; 104. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 8:19; 110. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 11:48

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 8:08:14 Std.; 2. Tobias Foss (Norwegen) - Jumbo-Visma + 6 Sek.; 3. Remi Cavagna (Frankreich) - Soudal Quick-Step; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 11; 5. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 14; 6. Nelson Filipe Oliveira Santos Simoes (Portugal) - Movistar Team + 15; 7. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 17; 8. Jonathan Nicolas Castroviejo (Spanien) - Ineos Grenadiers; 9. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates; 10. Rainer Kepplinger (Österreich) - Bahrain Victorious + 18; ... 44. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 33; 60. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 1:15 Min.; 71. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 3:17; 72. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 3:35; 76. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 3:49; 94. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 7:29; 98. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 12:21; 115. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 14:28; 125. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 19:33