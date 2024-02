Havertz wird gefeiert und adelt seinen Mitspieler: "Er ist Weltklasse"

Kai Havertz wusste bei Arsenals 4:1-Heimsieg gegen Newcastle United als Aushilfe im Sturm zu überzeugen. Nach der Partie stellte er aber besonders die Leistung von Teamkollege Jorginho in den Vordergrund - und sprach über den engen Titelkampf.

Der FC Arsenal hat sich von dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Porto nicht aus dem Tritt bringen lassen und gegen Newcastle United den sechsten Ligasieg in Serie gefeiert. Beim 4:1 stand auch Kai Havertz im Mittelpunkt.

Der Sommerneuzugang musste gegen die Magpies mal wieder im Sturm aushelfen, wo Gabriel Jesus nach Knieproblemen zwar wieder im Kader stand, aber 90 Minuten auf der Bank blieb, und kam nicht auf der mittlerweile angestammten Position im Mittelfeld neben Kapitän Martin Ödegaard zum Einsatz. Doch auch dort wusste Havertz zu überzeugen, erzielte noch im ersten Durchgang das 2:0 selbst und bereitete nach dem Seitenwechsel das 3:0 für Bukayo Saka vor.

Jorginho "macht mir das Leben einfach"

Dass der 24-Jährige am Samstagabend in den Sturm rückte, lag an der Hereinnahme von Jorginho für Flügelspieler Leandro Trossard, der zuletzt im Sturm begann. Der Italiener, der Havertz' Position im Mittelfeld bekleidete, erlebt bei den Gunners eine durchwachsene Saison, führte das Team in der Liga zwar bereits zweimal als Kapitän auf das Feld, blieb aber auch schon neunmal über 90 Minuten auf der Bank.

Havertz nutzte die Gelegenheit nach dem Spiel, um lobende Worte an den 32-Jährigen, mit dem er schon bei Chelsea zusammenspielte, zu richten. "Für mich ist es immer schön, mit ihm zu spielen. Ich kenne ihn sehr gut, er kennt mich sehr gut, das macht mir das Leben einfach", erklärte er bei TNT Sports. "Er ist ein Weltklasse-Spieler und das hat er wieder gezeigt."

Die Fans im Emirates Stadium feierten an diesem Abend aber auch ganz besonders Havertz mit einem persönlichen Fangesang. "60 Million down the drain, Kai Havertz scores again" hallte es durch das Stadion. Der Havertz-Song, der übersetzt so viel bedeutet wie "60 Millionen zum Fenster hinausgeworfen, Kai Havertz trifft erneut", nimmt die Kritiker aufs Korn, die den Deutschen bereits nach kurzer Zeit bei den Gunners als Fehleinkauf abgestempelt hatten. "Es ist immer schön hier zu spielen. Die Fans geben uns so viel Energie", schwärmte Havertz.

Der gebürtige Aachener ist mittlerweile zweifelsohne im Norden Londons angekommen. In wettbewerbsübergreifend 36 Einsätzen - überwiegend im Mittelfeld - sammelte er neun Scorerpunkte. Gegen Newcastle gelangen ihm erstmals im Trikot von Arsenal ein Tor und eine Vorlage in einem Spiel.

Havertz blickt auf den Titelkampf: "Müssen Druck auf sie aufbauen"

Die beiden Scorerpunkte verhalfen den Gunners dazu, wieder auf einen Punkt an Manchester City und auf zwei an Spitzenreiter FC Liverpool heranzurücken. "Es ist entscheidend, dass wir unsere Spiele gewinnen, besonders wenn Liverpool und Manchester City vorgelegt haben", betonte Havertz. "Wir müssen Druck auf sie aufbauen und das ist es, was wir versuchen zu tun."

Auch am kommenden Spieltag ist es erneut die Konkurrenz, die vorlegt. Während Liverpool bereits am Samstag (16 Uhr) bei Nottingham zu Gast ist und ManCity Sonntag (16.30 Uhr) Manchester United zum Derby empfängt, tritt Arsenal erst am Montag (21 Uhr) bei Schlusslicht Sheffield United an.