Hat Türkgücü zu spät Insolvenz angemeldet?

Die Insolvenz von Emporkömmling Türkgücü München im Januar schockte die 3. Liga! Nun wirft ein Zwischenbericht des zuständigen Verwalters die unangenehme Frage auf, ob die Ex-Führung mit ihrem Insolvenzantrag zu lange gewartet hat.

Denn so wie die Kanzlei Jaffé es in ihrem im Juni verfassten und dem kicker vorliegenden Zwischenbericht schildert, dürften die zahlreichen Gläubiger des einstigen Drittligisten, der in der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern startet, leer ausgehen. "Die Gläubiger werden in Folge hoher Masseverbindlichkeiten aus Löhnen und Gehältern vsl. mit keiner Quote rechnen können", heißt es dort. Das könnte auf ein zu langes Zögern in Sachen Insolvenzanmeldung hindeuten. Bis zum Berichtszeitpunkt hatten Gläubiger "unter 69 laufenden Nummern Forderungen i.H.v. € 2.559.814,90 angemeldet".

Türkgücü, das unter dem Hauptgesellschafter und Investor Hasan Kivran binnen weniger Jahre unter immensen Finanzaufwendungen von der Landesliga in die 3. Liga aufgestiegen war, hatte bereits in der Saison 2020/21 mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Damals kursierten intern Nachrichten, die einen vier Millionen Euro hohen Verlust für die erste Drittliga-Spielzeit des Vereins prognostizierten. Kivran liebäugelte öffentlich mit einem Ausstieg, seine Drohung erweckte den Eindruck eines Bluffs, um teure Profis von der Gehaltsliste zu kriegen.

Der Jaffé-Report zeigt: Offenbar wirtschaftete man sogar noch schlechter. "Einer vorliegenden vorl. Gewinn- und Verlustrechnung zum Geschäftsjahr bis 30.06.2021 zu Folge sollen alleine in diesem Zeitraum Verluste von € 5,3 Mio. entstanden sein", heißt es in dem Dokument. Gespart aber wurde in der Folge nicht, auch im Sommer 2021 leistete sich Kivran hochkarätige Neuzugänge wie Paterson Chato (SV Wehen Wiesbaden), Andy Irving (Heart of Midlothian), Tim Rieder (1. FC Kaiserslautern), Törles Knöll (Slaven Belupo), Mergim Mavraj (SpVgg Greuther Fürth) oder Albion Vrenezi (Jahn Regensburg). Ende Januar dann folgte der Gang zum Amtsgericht München, wo Geschäftsführer Max Kothny den Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die Türkgücü München Fußball GmbH & Co. KGaA stellte.

Ein großes Hintergrundstück mit weiteren, exklusiven Zahlen über die Türkgücü-Pleite und die Rolle des DFB lesen Sie in der gedruckten Montagsausgabe des kicker oder im e-Magazine.