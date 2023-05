"Hat noch ein Riesenpotenzial": Viktoria lotst Russo nach Köln

Nächster Neuzugang auf der Schäl Sick: Viktoria Köln verstärkt sich zur kommenden Saison mit Mittelfeldspieler Stefano Russo (22) von Liga-Konkurrent SV Waldhof Mannheim.

Der FC Viktoria Köln bastelt schon fleißig am Kader für die nächste Saison. Nachdem am Dienstag die Verpflichtung von Mittelstürmer Valdrin Mustafa von der SV Elversberg bekannt gemacht worden war, legten die Höhenberger am Donnerstag mit Stefano Russo nach. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom SV Waldhof Mannheim und war wie Mustafa ablösefrei zu haben.

"Mit Stefano Russo konnten wir einen sehr jungen, talentierten Spieler von Waldhof Mannheim für uns gewinnen. Dass er sich für uns entschieden hat, freut uns sehr", erklärte Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen: "Wir glauben, dass Stefano zu unserem Spiel sehr gut passt. Er kann als Sechser und Achter spielen, verfügt über all die Skills, die unser Spiel noch besser machen können. Wie viele unserer Verpflichtungen hat Stefano noch ein Riesenpotenzial, er ist erst 22 Jahre alt. Wir glauben, dass wir ihn noch weiterentwickeln können und er eine feste Größe bei der Viktoria werden kann."

Vorlage im Spiel gegen die Viktoria

Russo kam in der laufenden Saison 18-mal für den Waldhof zum Einsatz, dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage - die Vorlage beim 3:1-Sieg der Mannheimer gegen Viktoria Köln am 1. Spieltag dieser Saison.

Ausgebildet wurde der Deutsch-Italiener im NLZ der TSG Hoffenheim, als U-19-Spieler wechselte er zum FC Augsburg und 2020 nach Mannheim, wo er über die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis schaffte. Insgesamt absolvierte Russo 48 Drittliga- und drei DFB-Pokal-Spiele für den SVW.

Als Gegner habe er die Viktoria als "spielerisch immer sehr stark, eklig, sehr aggressiv im Anlaufen" wahrgenommen, sagte Russo: "Man hat sich nie gefreut, gegen die Viktoria zu spielen - umso mehr freue ich mich jetzt, für diese Mannschaft spielen zu dürfen. Ich kann es kaum noch abwarten, mit den Jungs loszulegen."