"Hat einen guten Turnaround hinbekommen": Heidrich erteilt Dotchev Jobgarantie

Aus den Tiefen des Tabellenkellers hat sich der FC Erzgebirge Aue herausgearbeitet und frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Nun, da die Talfahrt überwunden ist, sprach Sportdirektor Matthias Heidrich Trainer Pavel Dotchev eine Jobgarantie aus.

In den vergangenen Tagen und Wochen kursierten immer wieder Gerüchte rund um Pavel Dotchev und dessen Verbleib bei Erzgebirge Aue. Zwar hatte der Trainer schon Ende April nach dem 1:1 gegen Viktoria klar gemacht, dass er bleibt, doch ein eindeutiges Bekenntnis von Vereinsseite gab es bislang nicht. Mit einem Statement räumte nun Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich mit den Gerüchten auf.

"Pavel hat uns vor dem Abstieg, dem wir im November dann ja schon irgendwie ins Auge gesehen haben, bewahrt", blickt Heidrich in seiner Ausführung auf die "für den Verein durchaus sehr schwierige Phase" zurück, in der man Dotchev während der WM-Pause als klassischen Feuerwehrmann verpflichtet hatte. In der Jahresabschlusstabelle 2022 lagen die Sachsen nach 17 Spieltagen mit 14 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Während die damaligen Tabellennachbarn aus Bayreuth, Meppen, Zwickau und Oldenburg auch zum Saisonende noch im Tabellenkeller stehen und mittlerweile bereits sicher abgestiegen sind, durften die Veilchen bereits am 35. Spieltag den Klassenerhalt feiern - und haben ihr Punktekonto auf 44 Zähler aufgestockt. "Er hat einen echt guten Turnaround hinbekommen, hat uns stabilisiert als Mannschaft und uns als Verein auch die Ruhe gegeben. Wir hatten noch einmal eine sehr enge und schwierige Phase, in der es darum ging, diesen Klassenerhalt auch fix zu machen."

Gespräche auf die Phase nach der heißen Phase vertagt

In dieser schweren Phase habe man deshalb "ein paar Gespräche auf Eis gelegt", um mit Blick Richtung Ligaerhalt den "Fokus zu schärfen". Dieses Ziel habe man erreicht und möchte sich nun neu ausrichten - mit Dotchev an der Seitenlinie. Für die kommende Saison möchte man "eine schlagkräftige Truppe, die sich durch großen Zusammenhalt, komplettes Engagement und Hingabe für den Verein auszeichnet. Da ist Pavel Dotchev in den Planungen voll mit dabei."

"Er wird unser Trainer bleiben, auch im nächsten Jahr, das möchte ich an der Stelle nochmal klar und deutlich feststellen", lautet der deutliche Fingerzeig Heidrichs.