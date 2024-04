Harkous: "Bacha ist auf keinen Fall der Beste!"

Von der Major Ladder ins Finale - in der laufenden ESL Meisterschaft (ESLM) hat Mohammed 'mo_aubameyang' Harkous für Aufsehen gesorgt. Den 18-Jährigen hatte vor der Saison noch keiner auf der Rechnung, doch der Spieler vom Team Imperial hat aufgrund seiner effizienten und teilweise spektakulären Spielweise die Szene binnen weniger Monate durcheinander gewirbelt. Wir haben den Newcomer im Interview.

Deutscher Meister, Weltmeister... 2024 kann Mohammed Harkous alias 'MoAuba' oder früher 'mo_aubameyang', auf so einige Titel zurückblicken. Wir haben erstmals 2016 mit dem Ausnahmetalent gesprochen. Für Harkous war es seiner Aussage nach wohl das erste Interview überhaupt. Erwähnung fand er allerdings schon eher: Er galt als aufstrebendes Stern am deutschen Himmel und kam zunächst bei SK Gaming unter. Der Gamertag rührt übrigens von einer gewissen Ähnlichkeit mit Fußballer Aubameyang her. Ob er heute Einsteigern immer noch empfehlen würde, "defensiv" zu spielen und auf "Konter zu stellen"? Hier ist das Interview:

kicker eSport: Herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die Finalrunde der ESLM. In der Gruppenphase gab es einige spannende Spiele, hat Dich ein Ergebnis besonders überrascht?

Mohammed 'mo_aubameyang' Harkous: Dankeschön erstmal. Das 5:2 gegen 'M4RV' im dritten Spiel hat mich überrascht, da ich im Spiel davor sehr schlecht gespielt hatte und nicht dachte, dass ich so schnell wieder meine Form finde.

kicker eSport: Jetzt stehen neben Dir noch Savas Destanoglu, Kevin Assia und Timo Siep im Turnier. Ernste Konkurrenz oder siehst Du Dich im Vorteil?

mo_aubameyang: Alle kennen sich gut und haben schon in diversen Offline-Events hier in NRW gegeneinander gespielt. Ich denke, Viele sehen Timo und mich als Favoriten, aber jeder hat die gleichen Chancen Deutscher Meister zu werden.

kicker eSport: Wie wird Deiner Meinung nach das Finale aussehen?

mo_aubameyang: Das weiß man vorher nicht, am Ende entscheiden die mentale Stärke und die Tagesform.

kicker eSport: Du spielst nun auf der großen Bühne im Landschaftspark Duisburg. Macht Dich das nervös oder siehst Du dem eher gelassen entgegen?

mo_aubameyang: Ich bin nie nervös, ich freue mich darauf und hoffe, dass die Stimmung fantastisch sein wird. Man muss es genießen, vor einer großen Kulisse zu spielen.

kicker eSport: Könntest Du aufgrund Deiner geringen Turniererfahrung vielleicht im Nachteil sein?

mo_aubameyang: Ich denke, Erfahrung könnte eine Rolle spielen, aber alle vier Spieler waren noch nicht in den Finals oder erst ein Mal (Timo Siep). Jeder muss also schauen, wie er klarkommt, aber ich mache mir da keinen Kopf.

Im Landschaftspark Duisburg wird 'mo_aubameyang' erstmals auf einer großen Bühne vor Publikum spielen. ESL/Helena Kristiansson

kicker eSport: In der Gruppenphase hat man gesehen, dass Du eine unheimlich starke Offensive hast. In der Defensive haperte es jedoch manchmal. National hat es bisher ausgereicht, auf internationaler Ebene könnte das vielleicht ein Problem werden. Arbeitest Du daran oder legst Du darauf generell nicht so viel Wert, da Du vorne auf Deinen Angriff vertraust?

mo_aubameyang: Die Zuschauer sagen immer, dass ich nur offensiv stark bin, aber nach den Spielen gegen die Pro Gamer werde ich meistens nur wegen der Verteidigung gelobt. Ich spiele ein sehr hohes Pressing und versuche, viel zu antizipieren. In FIFA 16 ist es schwer, kein Gegentor zu bekommen, aber mit meiner Verteidigung bin ich zufrieden.

kicker eSport: Was nervt Dich aktuell in Deinem Spiel, dass du noch unbedingt verbessern möchtest?

mo_aubameyang: Ich habe in jedem Spiel eine Schwächephase von 15-20 Minuten, in denen der Gegner wieder ins Spiel kommt. Das muss ich ablegen, denn die werden meistens mit einem oder sogar zwei Toren bestraft.

kicker eSport: Du bist jetzt beim Team Imperial unter Vertrag. Konntest Du Dich schon einleben oder hat sich durch den Wechsel bei Dir noch nicht so viel geändert?

mo_aubameyang: Verändert hat sich noch nicht allzu viel, außer dass ich jetzt die Facebook-Gruppe gewechselt habe.

kicker eSport: Dein Spielstil wird derzeit von vielen Experten gefeiert. Besonders die Idee, mit Juventus zu spielen, hat in der deutschen Szene Viele überrascht. Wie kam es dazu, dass Du die "alte Dame" spielst?

mo_aubameyang: Ich habe sie mal bei einem Offline Event in München im letzten Gruppenspiel getestet, und da waren sie überragend, daraufhin hab ich das Turnier mit Juventus beendet und konnte es mit sehr hohen Siegen für mich entscheiden.

Bacha ist zum Beispiel auf keinen Fall der beste Spieler. Mohammed 'mo_aubameyang' Harkous

kicker eSport: Du willst auch international angreifen, wie Du zuletzt erzählt hast. Aktuell haben wir noch nicht so viele Spieler, die auf Weltmeisterschaften oder dergleichen mithalten können. Woran liegt das Deiner Meinung nach?

mo_aubameyang: Ich denke, beim FIWC ist es durch die Booter sehr schwer sich zu qualifizieren, wodurch nicht die besten Spieler dabei sind. Bacha ist zum Beispiel auf keinen Fall der beste Spieler. Beim ESWC werden die Deutschen eine große Rolle spielen in den nächsten Jahren. Dazu versuche ich auch beizutragen.



kicker eSport: Was würdest Du Dir in FIFA an Verbesserungen wünschen?

mo_aubameyang: Im Spiel gibt es zu viele Fehlpässe, wodurch der Spaßfaktor leidet, und Ronaldo ist wie in jedem FIFA viel zu stark.

kicker eSport: Gibt es besondere Einstellungen, die Du Einsteigern empfehlen würdest?

mo_aubameyang: Einsteiger sollten zu Beginn auf defensiv und Konter stellen, da sie sonst zu viele Gegentore kassieren.

kicker eSport: Auf welchen Events wird man Dich nach der ESLM noch sehen?

mo_aubameyang: Eine Woche nach der ESLM ist schon die VBL, da bin ich gespannt, wie ich abschneide, da alle Spieler das Ziel haben, die 10.000 Euro zu gewinnen.

kicker eSport: Wie bereitest Du Dich auf die ESLM-Finals vor? Kommt jetzt die Regeneration oder das Boot Camp?

mo_aubameyang: Man kann sich nicht auf so ein Turnier vorbereiten, da man sich nicht in so eine Situation versetzen kann. Natürlich spielt man ein paar Tage davor sehr viel, aber ein großer Faktor wird dies nicht sein.