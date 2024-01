Hansa Rostock stellt U-23-Trainer Rodewald frei und setzt auf erfahrenen Speidel

Hansa Rostock will den Abstieg der U-23-Mannschaft aus der Regionalliga Nordost unbedingt vermeiden. Neben einem größeren finanziellen Spielraum soll dabei auch ein neues Trainerteam helfen. Kevin Rodewald wurde von seiner Aufgabe entbunden, Uwe Speidel übernimmt.

Der FC Hansa Rostock startet mit einem Paukenschlag ins neue Jahr. Kevin Rodewald (32) ist nicht länger Trainer der U-23-Mannschaft, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. "Nach eingehender Analyse der bisherigen Entwicklung sehen wir unser Ziel, die U 23 langfristig in der Regionalliga etablieren zu können, gefährdet und haben uns daher entschieden, personell neue Impulse zu setzen", erklärt Sportdirektor Kristian Walter die Entscheidung. Rodewald übernahm die Rostocker U 23 im Juli 2021 und führte diese im vergangenen Jahr aus der Oberliga in die Regionalliga.

Des Weiteren will der Verein "weitere finanzielle Mittel für die U 23 freimachen" und damit den Kader breiter aufstellen. "Der Aufstieg der U 23 hat für den Verein finanziell, personell, infrastrukturell und auch sicherheitsorganisatorisch einen erheblichen Mehraufwand mit sich gebracht, so dass wir uns allen schuldig sind, alles daran zu setzen und die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere zweite Mannschaft die Liga hält", so Walter weiter.

Viel Erfahrung

Der Nachwuchs der Hansestädter belegt zur Winterpause mit nur 13 Punkten nach 18 Spielen den vorletzten Tabellenplatz. Nur zwei Zähler trennen die Rostocker vom Berliner AK, der am Tabellenende überwintert. Das Ruder herumreißen soll mit Uwe Speidel - bisher sportlicher Leiter am Nachwuchsleistungszentrum in Rostock - nun ein erfahrener Mann. Der 52-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber trainierte schon das Zweitliga-Team nach der Entlassung von Alois Schwarz interimsweise und gehörte unter anderem bereits zum Trainerteam von Jupp Heynckes (Benfica und Gladbach), José Mourinho (Benfica) sowie Peter Neururer (Duisburg) und Norbert Meier (Bielefeld). Speidel assistieren wird Daniel Ziebig (zuletzt in der Scouting-Abteilung). Der 40-Jährige blickt ebenso auf viel Profierfahrung zurück. Er spielte während seiner aktiven Spielerkarriere unter anderem bei Energie Cottbus, Dynamo Dresden und dem Hamburger SV.

Das neue Trainerteam startet am 4. Januar mit der U 23 in die Vorbereitung auf die Restrunde. Vier Testspiele, darunter gegen die zwei Nord-Regionalligisten FC Teutonia Ottensen (17. Januar) und 1. FC Phönix Lübeck (21. Januar) sind geplant. Das erste Punktspiel bestreiten die Hansa-Talente unter neuer Führung am 26. Januar beim Chemnitzer FC.