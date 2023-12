"Versetzungsgefährdet": Rostock trennt sich von Schwartz - Speidel übernimmt

Die jüngste Negativserie von Hansa Rostock und das Abrutschen auf den Relegationsplatz haben Trainer Alois Schwartz noch vor dem letzten Spieltag im Jahr 2023 den Job gekostet.

Alois Schwartz ist nicht mehr Trainer von Hansa Rostock, das hat der Zweitligist am Mittwoch bekannt gegeben. Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Ligaspielen und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz erfolgte die Trennung. Auch Co-Trainer Dimitrios Moutas muss gehen.

Als Grund gab Klubchef Robert Marien den "anhaltenden Negativtrend" an. "Die Tabelle ist immer auch ein Zeugnis und aktuell sind wir versetzungsgefährdet", so der 42-Jährige weiter, der sich auch bei Schwartz und Moutas bedankte: "Ohne die beiden würde der FC Hansa Rostock heute nicht in der 2. Bundesliga spielen."

Schwartz hatte im März dieses Jahres erst als Nachfolger von Patrick Glöckner bei Hansa übernommen. Auf Platz 17 gestartet sicherte der 56-Jährige mit fünf Siegen und einem Remis aus acht Spielen den Zweitliga-Klassenerhalt am Ende souverän mit 41 Punkten.

Im letzten Spiel vor der Winterpause am Freitag in Paderborn (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Nachwuchsleiter Uwe Speidel die Mannschaft betreuen. Der 52-jährige Fußballlehrer verfüge über "unglaubliche Erfahrung" und sei deshalb der "perfekte Fit", um das Team interimsweise zu übernehmen, sagte Sportdirektor Kristian Walter. Bereits am Mittwoch wird Speidel das Training leiten, als Co-Trainer stehen ihm Uwe Ehlers und Nico Masetzky zur Seite.

Nachfolger zum Beginn der Vorbereitung

In die Vorbereitung, die für Hansa am 2. Januar beginnt, will man an der Ostsee bereits mit dem neuen Trainer starten. Walter dementierte auf der Pressekonferenz Gerüchte, dass mit Enrico Maaßen ein Nachfolger bereits gefunden sei.

Zunächst gelte das Hauptaugenmerk allerdings ohnehin dem wichtigen Spiel in Paderborn, das machte Marien klar. Er forderte volle Konzentration: "Wir wollen alle Kräfte mobilisieren für das Spiel in Paderborn. Das tun wir im Sinne unserer Mitglieder, Fans und Partner."

Interimstrainer Speidel kündigte an, im letzten Spiel der Hinrunde "keine Ausreden" zu suchen. "Wir haben am Freitag die Möglichkeit, die 20-Punkte-Marke zu knacken. Um das zu erreichen, werden wir Vollgas geben."