Hammerlos Frankreich: Deutsche Gegner für Heim-EM 2024 stehen fest

Am Mittwochabend wurden in Düsseldorf die Gruppen für die Handball-EM 2024 in Deutschland ausgelost. Der Gastgeber trifft im kommenden Januar auf Rekordweltmeister Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.

Aus Düsseldorf berichtet Maximilian Schmidt

Die Handball-EM 2024, die wie die Fußball-EM im nächsten Jahr in Deutschland ausgetragen wird, wirft ihre Schatten voraus. Zum ersten Mal überhaupt wird eine Männer-EM in Deutschland stattfinden, erstmals streiten 24 Teams in nur einem Land um Europas Handball-Krone. Seit Mittwochabend kennt die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ihre drei Gegner in der Vorrunde. Der WM-Fünfte des vergangenen Jahres bekommt es in Düsseldorf und Berlin mit Frankreich, Nordmazedonien und der Schweiz zu tun.

Mit einem großen Knall will der DHB die Heim-EM, das erste Turnier auf deutschem Boden seit der WM 2019, beginnen: Das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz am 10. Januar 2024 findet im Düsseldorfer Fußballstadion statt. Dann soll möglichst ein Weltrekord aufgestellt werden. Dieser liegt für ein Handballspiel bis dato bei 44.189 Besuchern - aufgestellt in Frankfurt im September 2014. Schon jetzt wurden mehr als 40.000 der rund 50.000 Tickets für den ersten Auftritt der DHB-Auswahl abgesetzt, eine neue Bestmarke scheint greifbar.

Für die komplette EM mitsamt ihrer 65 Partien werden 400.000 Tickets angeboten - bereits mehr als ein Viertel davon ist vergriffen. Tagestickets gehen ab dem 31. Mai in den freien Verkauf.

Umzug nach Berlin - Haupt- und Finalrunde in Köln

Nach dem vermutlich stimmungsvollen, besonderen Eröffnungsspiel in Düsseldorf zieht die deutsche Mannschaft nach Berlin um, wo sie ihre beiden weiteren Vorrundenspiele absolvieren wird. Eines davon gegen Rekordweltmeister Frankreich - ein echtes Hammerlos und ein Spiel, das dem DHB-Team alles abverlangen dürfte. Immerhin: Die Spanier, der andere potenzielle deutsche Gegner, hatte Keeper Andreas Wolff bei der vergangenen WM als "unser Kryptonit" bezeichnet. An Frankreich war Gislasons Teams allerdings bei der vergangenen WM im Viertelfinale recht deutlich (28:35) gescheitert. Gegen Nordmazedonien ist Deutschland wie im Eröffnungsspiel klarer Favorit.

Die ersten beiden Mannschaften jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde ein: Die Gruppen A, B, C - also im Normalfall auch Deutschland - spielen in Köln weiter, die Gruppen D, E und F in Hamburg. Die jeweiligen Sieger und Zweiten dieser Hauptrundengruppen treffen dann in den Halbfinals aufeinander, die Dritten spielen den fünften sowie sechsten Platz aus. Für diese Partien sowie ein mögliches Spiel um Platz drei oder gar Finale müsste das DHB-Team nicht umziehen, das komplette Finalwochenende steigt in Köln.

Schon vor der Auslosung waren die anderen Gruppenköpfe gesetzt: Kroatien trägt seine fordernde Gruppe B in Mannheim aus, Island seine Gruppe C in München, Norwegen seine Gruppe D wie Deutschland in Berlin, Schweden seine Gruppe E in Mannheim und Weltmeister Dänemark seine Gruppe F in München. Hier finden Sie die vollständigen Gruppen auf einen Blick.