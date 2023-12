Haller fällt aus, ein Trio ist fraglich

Borussia Dortmund reist mit einigen Personalsorgen zum DFB-Pokalspiel nach Stuttgart. Trainer Edin Terzic muss am Mittwoch auf Stürmer Sebastien Haller sicher verzichten, drei andere Spieler sind fraglich.

Die Erkältungswelle, die aktuell durchs Land rollte, hatte Borussia Dortmund bereits in der vergangenen Woche heftig erwischt - und eine wirkliche Besserung ist bislang nicht eingetreten. Zwar steht der beim 1:1 in Leverkusen erkrankt fehlende Salih Özcan seinem Trainer Edin Terzic im DFB-Pokalspiel beim VfB Stuttgart am Mittwoch wieder zur Verfügung. Hinter den Einsätzen der zuletzt ebenfalls nicht spielfitten Niklas Süle und Ramy Bensebaini steht aber weiterhin ein Fragezeichen.

"Beide konnten am Montag individuell trainieren. Wir sind zuversichtlich, dass es für den Kader reicht. Aber wir warten noch auf Feedback", sagte Terzic am Dienstag. Für die Startelf sind beide in jedem Fall keine Option.

Podcast Die U 17 als Vorbild für die Nationalelf? (mit Joti Chatzialexiou) UEFA-Boss Aleksander Ceferin kritisiert indirekt die Winter-WM, Kracherlose im FA Cup und die U-17-Weltmeister sind zurück in Deutschland. Der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, Joti Chatzialexiou, spricht im Interview über den Erfolg und die Folgen. alle Folgen

Während bei Süle, Bensebaini und Özcan die Symptome abgeklungen sind, hat es dafür jetzt Giovanni Reyna erwischt. Der US-Amerikaner fühlte sich am Dienstagmorgen unwohl. BVB-Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun machte sich daraufhin auf den Weg zu ihm. "Es könnte eng werden bis morgen", sagte Terzic, der immerhin vermelden konnte, dass alle anderen zuletzt eingesetzten Spieler auch in Stuttgart dabei sind - also auch der am Sonntag in Leverkusen angeschlagen ausgewechselte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck.

Terzic zum 1:2 in der Liga: "Wir können das nicht ausblenden"

Sicher ausfallen wird dagegen Stürmer Sebastien Haller, der nach seiner auf der Länderspielreise zugezogenen Erkältung zuletzt allerdings ohnehin ohne Einsatz geblieben war. Der Stürmer verletzte sich am Montag leicht am Knie und muss laut Terzic rund eine Woche pausieren. Auch beim Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig wird er daher nicht zur Verfügung stehen.

Unabhängig von den Personalsorgen reist der BVB mit dem festen Willen nach Stuttgart, Revanche zu nehmen für die 1:2-Niederlage vor rund vier Wochen in der Liga - und mit einem Sieg im DFB-Pokal zu überwintern. "Wir können nicht ausblenden, was damals passiert ist. Das wollen wir auch nicht. Wir haben das Spiel damals direkt im Anschluss besprochen und analysiert. Das werden wir uns heute noch mal ins Gedächtnis rufen", sagte Terzic, unterstrich aber: "Es ist ein anderer Wettbewerb, ein K.o.-Spiel. Wir sind sehr ambitioniert und wollen es mit einem Sieg in die nächste Runde schaffen."