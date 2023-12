Klos vergibt vom Punkt und trifft: Bielefeld gleicht spät in Halle aus

Ein teils spektakuläres, teils wildes Spiel zwischen dem Halleschen FC und Arminia Bielefeld endet mit einem leistungsgerechten Remis. Die Ostwestfalen warten damit schon seit fünf Spieltagen auf einen Dreier.

HFC-Coach Sreto Ristic sah nach dem jüngsten Aufwärtstrend seiner Mannschaft, die drei Siege aus den letzten fünf Ligapartien holte und sich damit in der Tabelle über den Abstiegsstrich kämpfte, personell keinen Änderungsbedarf. Es begann die gleiche Elf wie zehn Tage zuvor beim 2:1 in Freiburg. Am vergangenen Freitag war das Spiel in Unterhaching witterungsbedingt ausgefallen - Nachholtermin hier ist der 7. Februar.

Bielefeld wartete vor Anpfiff seit vier Spielen auf einen Dreier - drei Remis und eine Niederlage gab es zuletzt für die Ostwestfalen. Trainer Mitch Kniat veränderte seine Mannschaft daher im Vergleich zum 2:2 gegen Aue auf zwei Positionen. Boujellab gab nach seiner Oberschenkelverletzung sein Startelfcomeback, für ihn musste Schreck weichen. Zudem begann Wintzheimer anstelle von Biankadi auf dem Flügel.

Kein Abtasten nach dem Anpfiff

Beide Teams startetet sofort mit vollem Tempo in die Partie, ein Abtasten fand praktisch nicht statt. Einen ersten Warnschuss von Baumann ans Außennetz (3.) konterten erst Mizuta mit einem geblockten Schuss (4.) und dann Großer per Seitfallzieher (5.).

So dauerte es bis zum Führungstreffer auch nicht lange: Schulze wehrte einen Distanzschuss von Boujellab vor die Füße von Mizuta ab, der eiskalt ins rechte Eck vollstreckte (12.).

Nietfeld und Baumann lassen die Führung liegen

Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht irritieren. Baumann scheiterte noch per Kopf (17.), doch Deniz machte es besser, als er eine Hereingabe von Eitschberger aus kurzer Distanz über die Linie drückte (18.). Bielefeld beschwerte sich allerdings über ein zuvor nicht gepfiffenes Foul an Klos, der beim Angriff der Hallenser benommen am Boden lag.

Nach dem Ausgleich übernahmen die Hausherren endgültig das Kommando und kamen dem Führungstreffer immer näher. Erst scheiterte Nietfeld aus kurzer Distanz an einer spektakulären Fußabwehr von DSC-Keeper Kersken (37.), eine Minute später blockte Lannert einen Schuss des Stürmers im letzten Moment. Noch brenzliger wurde es, als Lannert eine Flanke von rechts an den langen Pfosten verlängerte, wo Baumann völlig alleine zum Abschluss kam. Kersken war schon geschlagen, doch Großer rettete per Kopf auf der Linie (42.).

Klos scheitert vom Punkt - Schulze rettet dreifach

Nach einem Aussetzter von Gayret bot sich den Bielefeldern kurz vor der Pause selbst die Chance zur bis dahin schmeichelhaften Führung. Der Mittelfeldmann hatte Wintzheimer per Haltegriff zu Boden gebracht, Schiedsrichter Michael Bacher zeigte sofort auf den Punkt. Doch beim fälligen Strafstoß zielte Klos etwas zu genau und setzte den Ball links am Pfosten vorbei neben das Tor (45.+2).

Bielefeld kam danach deutlich verbessert aus der Pause, vor allem der für den angeschlagenen Boujellab eingewechselte Biankadi machte richtig Betrieb. Die Hausherren hatten es ihrem Schlussmann zu verdanken, nicht in Rückstand zu geraten: Erst lenkte Schulze einen wuchtigen Kopfball von Klos mit den Fingerspitzen über die Latte (60.), nur eine Minute später kopierte er seine Glanztat, als Biankadi aus der Distanz abschloss. Doch damit nicht genug, auch nach einem Schlenzer von Wintzheimer zeichnete sich der Keeper erneut aus und lenkte den Ball per Flugparade noch über das Tor (63.).

Klos kontert Deniz' Führungstreffer

Hinein in das Powerplay der Bielefelder schockte der HFC die Gäste. Lange Zeit hatten sie sich nicht mehr vor dem Tor gezeigt, doch mit der ersten Chance der zweiten Hälfte lag der Ball im Netz: Lannert war bei einer Flanke von links unter dem Ball hindurchgesprungen, sodass hinter ihm Deniz per Seitfallzieher nur knapp über der Grasnarbe den Doppelpack schnürte (74.).

Bielefeld drängte danach auf den Ausgleich - Wintzheimer scheiterte aus spitzem Winkel an Schulze (76.) -, hatte aber auf der anderen Seite auch Glück, dass Baumann einen Schuss knapp neben das Tor setzte (83.). Klos belohnte schließlich die starke Leistung der Gäste nach dem Seitenwechsel, als er auf Vorlage von Biankadi nur noch den Fuß zum 2:2 hinhalten musste (87.).

Biankadi vergibt in der Nachspielzeit

Beinahe hätte Biankadi noch für den Schlusspunkt gesetzt, doch alleine vor Schulze scheiterte er am erneut herausragend parierenden Schlussmann (90.+4). Danach war Schluss, nach intensiven 90 Minuten trennten sich die beiden Teams mit einem letztlich leistungsgerechten Remis.

Weiter geht es für den Halleschen FC am kommenden Spieltag mit dem Gastspiel bei Borussia Dortmund II (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). Einen Tag später empfängt Bielefeld, das nun schon seit fünf Auftritten auf einen Sieg wartet, den TSV 1860 München zum letzten Heimspiel des Jahres (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker).