Halbfinale in der Champions League: Wer überträgt die Partien?

Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München stehen zwei deutsche Teams im Halbfinale der Champions League und wollen zum Finale nach Wembley. Wer überträgt die Hin- und Rückspiele der Halbfinals?

Dass die Bundesliga auch international so im Fokus stand, ist über zehn Jahre her, als sich der BVB und der deutsche Rekordmeister Bayern München im Champions-League-Finale 2013 gegenüberstanden und Bayerns Arjen Robben dem FCB am Ende Europas Krone aufsetzte. Damals wie in diesem Jahr findet das Finale im Londoner Wembley Stadion statt - und es könnte zur Neuauflage kommen. Im Halbfinale muss sich dafür der BVB allerdings gegen PSG durchsetzen und der FC Bayern München muss Real Madrid ausschalten.

BVB vs. PSG - da war doch was?

Dortmund und Paris trafen in dieser Saison bereits zweimal in der Vorrunde aufeinander. Im Hinspiel im Prinzenpark hatte der BVB noch wenig entgegenzusetzen (0:2), im Rückspiel konnte die Borussia aber gut mithalten (1:1). Den direkten Vergleich hat Paris in der Gruppenphase für sich entschieden, das soll sich nun im Halbfinale aber ändern. Den Grundstein für den Erfolg will der BVB im Hinspiel im Signal-Iduna-Park legen, ehe es dann für das Rückspiel nach Paris geht.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo und wann wird Borussia Dortmund gegen PSG übertragen?

Das Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch, 1. Mai, zwischen dem BVB und PSG überträgt DAZN live und exklusiv. Die Vorberichterstattung aus dem Signal-Iduna-Park startet um 20 Uhr, das Spiel eine Stunde später um 21 Uhr.

Das Rückspiel in Paris findet dann am Dienstag, 7. Mai, statt und wird von Amazon Prime Video live und exklusiv übertragen. Auch hier startet die Vorberichterstattung wie gewohnt eine Stunde vor Anpfiff um 20 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während des Halbfinal-Hinspiels mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen PSG).

FCB vs. Real - das ewige Duell

Wenn der FC Bayern München auf Real Madrid trifft, ist das in etwa der Clasico der Königsklasse - alleine zwischen 2012 und 2018 trafen die beiden Klubs in vier K.-o.-Duellen aufeinander. Dreimal setzte sich dabei der spanische Rekordsieger der Champions League durch. Das letzte Duell liegt aber eben bereits sechs Jahre zurück, damals hießen die Trainer noch Jupp Heynckes (FC Bayern) und Zinedine Zidane (Real Madrid). Die Karten sind für das diesjährige Duell also wieder neu gemischt.

Wo und wann wird FC Bayern gegen Real Madrid übertragen?

Auch die Münchner starten mit einem Heimspiel ins Halbfinale. Am Dienstag, 30. April, empfängt der FCB die Königlichen in der Allianz Arena, Anpfiff ist um 21 Uhr. Amazon Prime Video überträgt live und exklusiv und beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Das Rückspiel in Madrid findet dann am Mittwoch, 8. Mai, statt und wird von DAZN live und exklusiv übertragen. Auch hier startet die Vorberichterstattung wie gewohnt eine Stunde vor Anpfiff um 20 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während des Halbfinal-Hinspiels mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Bayern München gegen Real Madrid).