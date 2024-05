Entsprechend vollzieht Trainer Edin Terzic heute die Rolle rückwärts und setzt auf die so überzeugende Hinspiel-Elf (kicker-Noten zwischen 1,5 und 3,0). Kuriosität am Rande: Der 18-jährige Wätjen, der am Samstag sein Startelf-Debüt feierte und eine Vorlage beisteuerte, steht im Aufgebot, obwohl er heute morgen noch eine Abiturprüfung in Dortmund hinter sich zu bringen hatte.