Am Wochende beim 3:0-Erfolg in La Liga gegen den FC Cadiz hatte Ancelotti im Vergleich zum München-Spiel auf zehn Position rotiert. Einzig Kapitän Nacho stand erneut in der Anfangsformation. Der eigentliche Stammkeeper Courtois sowie Innenverteidiger Eder Militao waren am Samstag nach Verletzungspausen in die Startelf zurückgekehrt und spielten sogar 90 Minuten durch, sitzen heute aber auf der Bank.