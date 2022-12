Schalke verliert Hin und Her in Split

Führungswechsel, sieben Tore, es war ordentlich was geboten zwischen dem FC Schalke 04 und Hajduk Split - mit dem besseren Ende für den kroatischen Pokalsieger.

Nach über 25 Jahren war der FC Schalke wieder bei Hajduk Split zu Gast - damals sogar als amtierender UEFA-Cup-Sieger. Im Gegensatz zum 3:2 in der ersten UEFA-Cup-Runde im September 1997 war das erneute Aufeinandertreffen diesmal aber nur ein Testspiel.

Immer wieder Sahiti

In dieses startete der kroatische Pokalsieger besser und hätte beinahe in der ersten Minute durch Sahiti schon die Führung erzielt, doch Fährmann war im kurzen Eck auf dem Posten. Königsblau tat sich in der Anfangsphase schwer und agierte zu behäbig in der Offensive, um wirklich Gefahr ausstrahlen zu können.

Bei Hajduk blieb vor allem Sahiti umtriebig, ließ Mohr auf der rechten Seite schlecht aussehen und bediente in der Mitte Cubelic, der die Führung erzielte (24.).

Polter und Bülter im Zusammenspiel

Königsblau kam danach aber besser auf, auch weil sich Drexler immer stabilisierend in die Abwehrkette fallen ließ. Die Aktionen in der Offensive wurden schneller, das Passspiel sicherer. Polter verlängerte eine Hereingabe von Bülter mit der Hacke sehenswert ins lange Eck (37.).

Polter war dann auch der Wegbereiter des 2:1: Chidozie blockte den Schuss des Angreifers im Strafraum mit der Hand, den Elfmeter verwandelte Bülter sich (44.).

Hajduk dreht die Partie

Nach vielen Wechseln stimmte es zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst nicht in der Schalker Defensive. Sahiti nutzte einen schlechten Pass von Boboy auf Mohr unmittelbar nach Wiederanpfiff zum 2:2 (47.).

Königsblau ließ auf den Nackenschlag einige Angriffe folgen, den besten brachte der eingewechselte Karaman aus kurzer Distanz nicht im Tor unter (50.). Eiskalt präsentierte sich dagegen weiterhin Hajduk: Biuk drückte eine flache Hereingabe über die Linie (61.) - das Momentum lag wieder wieder bei den Kroaten.

Kozuki gelingt nur noch der Anschlusstreffer

Das muntere Hin und Her ging auch in der Schlussphase weiter. Zunächst erhöhte Vuskovic nach einer Freistoß-Flanke von Sahiti (71.), dann verkürzte der eingewechselte Kozuki zum 4:3 (73.).

In der Schlussphase wäre dem ebenfalls eingewechselten Ivan beinahe noch das 4:4 geglückt, doch den abgefälschten Schuss hielt Lucic irgendwie (80.). Kozukis Schuss aus der Distanz war dann die letzte vergebene Chance des Spiels (90.+2).

Vor der Weihnachts-Pause steht für S04 noch ein weiteres Testspiel an. Am Donnerstag geht es an die Bremer Brücke zum Drittligisten Osnabrück (19 Uhr).