"Hätten wir unterschrieben": Unterhaching noch ungeschlagen

Gegen den SC Verl reichte es für Unterhaching zwar nur zu einem Remis, doch die Bilanz des Aufsteigers ist bemerkenswert. Nun kommt Saarbrücken.

Den Stein, den der SC Verl ins Rollen gebracht hat, wollten die Hachinger stoppen, sagte Trainer Marc Unterberger auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Die Ostwestfalen hatten in der Vorwoche durch ein 3:2 gegen den SC Freiburg II den ersten Saisonsieg eingefahren, mussten sich gegen Unterhaching nun aber mit einem 0:0 begnügen. Das ist dem Aufsteiger also gelungen.

"Wir hatten vor dem Spiel einen Heidenrespekt vor Verl. Sie haben ein wahnsinnig großes Selbstverständnis, wie sie Fußball interpretieren und haben sich vom Saisonstart überhaupt nicht beeinflussen lassen. Im Gegenteil, sie haben, wie in den ersten vier Spielen auch, ihr Spiel auf den Platz bekommen. Kompliment dafür."

Auch Aue und Regensburg haben noch nicht verloren

Weil der SC Verl aber glücklos und auch Unterhaching die entscheidende Aktion verwehrt blieb, teilten sich beide am Ende die Punkte. Der Aufsteiger aus Südbayern bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen und reiht sich vor der Länderspielpause auf einem, mit dem ebenfalls noch unbesiegten SSV Jahn Regensburg geteilten, dritten Platz ein. Auch der Tabellenzweite Erzgebirge Aue hat noch keine Niederlage auf dem Konto.

Haching-Kapitän Josef Welzmüller schwärmte gegenüber "MagentaSport" von dem starken Auftakt seiner Mannschaft: "Wir versuchen jede Woche Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dass wir bis jetzt ungeschlagen sind, hätten wir vorher unterschrieben. Wir sind sehr froh darüber."

Als nächstes steht für Unterhaching in der Liga das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (17. September, 19:30 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Vorher geht es am Dienstagabend im Landespokal zum FV Illertissen.