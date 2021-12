Doppelpack Damnjanovic: Bayern-Frauen siegen in Häcken souverän

Die Frauen des FC Bayern sind in der Champions League auf Viertelfinal-Kurs. In Häcken gewannen die Münchnerinnen mit 5:1 und erhöhen damit den Druck auf Benfica und Lyon.

Bei widrigen Bedingungen in Häcken taten sich die Bayern-Frauen lange schwer, ins Spiel zu finden. Die Schwedinnen waren aggressiv in den Zweikämpfen, ließen dadurch kaum etwas zu und gingen nach 36 Minuten sogar in Führung: Blackstenius schloss nach einem schönen Steckpass von Larsen ins linke untere Eck ab.

Dann wachten die Münchnerinnen, die im Vergleich zum 7:1 gegen Leverkusen mit sechs frischen Spielerinnen agierten, aber auf - und trafen zweimal nach Standardsituationen: Sowohl Asseyi (39.) als auch Damnjanovic (45.) schalteten nach Abprallern am schnellsten und drehten noch vor der Pause die Partie.

Drei Treffer im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang kamen die Bayern-Frauen deutlich besser aus den Kabinen und erneut durch Damnjanovic zum 3:1 - die Angreiferin brachte eine Hereingabe von Bühl aus fünf Metern im linken Eck unter (54.). In der Folge blieb die Elf von Jens Scheuer spielbestimmend, Dallmann belohnte dominante Münchnerinnen mit einem vierten Treffer (73.), ehe die eingewechselte Beerensteyn für den Schlusspunkt sorgte (87.).

Tore und Karten 1:0 Blackstenius (36', Rechtsschuss, Larsen) 1:1 Asseyi (39', Rechtsschuss, Viggosdottir) 1:2 Damnjanovic (45', Linksschuss, Kumagai) 1:3 Damnjanovic (54', Rechtsschuss, Bühl) 1:4 Dallmann (73') 1:5 Beerensteyn (87', Kopfball, Rall) Tore und Karten 1:0 Blackstenius (36', Rechtsschuss, Larsen) 1:1 Asseyi (39', Rechtsschuss, Viggosdottir) 1:2 Damnjanovic (45', Linksschuss, Kumagai) 1:3 Damnjanovic (54', Rechtsschuss, Bühl) 1:4 Dallmann (73') 1:5 Beerensteyn (87', Kopfball, Rall) Häcken Falk - Hannah Wijk, Gevitz, Beata Elin Lena Kollmats , Ökvist - Rubensson, Filippa Fanny Mari Curmark, Anna Johanna Rytting-Kaneryd, Mille Gejl Jensen - Blackstenius , Larsen Häcken Aufstellung Falk - Hannah Wijk, Gevitz, Beata Elin Lena Kollmats , Ökvist - Rubensson, Filippa Fanny Mari Curmark, Anna Johanna Rytting-Kaneryd, Mille Gejl Jensen - Blackstenius , Larsen Einwechslungen 46. Anna Júlia Csiki für Ökvist

57. Mijatovic für Mille Gejl Jensen

69. Karlernäs für Beata Elin Lena Kollmats Reservebank Geurts (Tor), Diljá Ýr Zomers, Dylan Avery Holmes, Ebba Lisa Maria Hall Bayern Leitzig - Glas, Viggosdottir, Kumagai , Simon - Magull, Dallmann , Zadrazil - Asseyi , Bühl , Damnjanovic Bayern Aufstellung Leitzig - Glas, Viggosdottir, Kumagai , Simon - Magull, Dallmann , Zadrazil - Asseyi , Bühl , Damnjanovic Einwechslungen 63. Rall für Asseyi

63. Jakobsson für Bühl

76. Hegering für Kumagai

76. Vilhjalmsdottir für Dallmann

83. Beerensteyn für Damnjanovic Reservebank Grohs (Tor), Demann, Wenninger, Gwinn, Schüller Trainer: Scheuer Schiedsrichter-Team Iuliana Demetrescu Rumänien Schiedsrichter-Team Iuliana Demetrescu Rumänien Spielinfo Stadion Bravida Arena Spielinfo Anstoß 09.12.2021, 18:45 Uhr Stadion Bravida Arena Göteborg

Durch das 5:1 untermauerten die Bayern-Frauen den Anspruch aufs Viertelfinale und setzen damit Benfica unter Druck, das gegen Lyon nun gewinnen muss. In der Liga steht für die Bayern-Frauen nun am Sonntag (16 Uhr) das Gastspiel in Potsdam an.