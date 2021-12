Fünf Tore in 30 Minuten: Zielstrebige Bayern-Frauen überrollen Leverkusen

FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg

Was der Männerfußball sich bei den Frauen abgucken kann und warum der DFB sich bemühen sollte eine Frau für das Amt des DFB-Präsidenten zu finden, darüber spricht die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit uns. Außerdem nimmt sie das Öffentlich-rechtliche Fernsehen in die Pflicht, offenbart ihre Leidenschaft, Gedichte zu schreiben, und erklärt, wie das Aufwachsen mit 7 Personen in einer Mietwohnung funktioniert. Mit Blick auf die EM 2022 in England erwartet sie, dass Rekorde gebrochen werden und der Frauenfußball im Mutterland des Fußballs stimmungsmäßig das Beste zeigen wird, was wir je gesehen haben.