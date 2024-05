Haching verlängert mit Obermeier - Profivertrag für Leuthard

Die SpVgg Unterhaching setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Dies verdeutlicht der Drittligist mit den Vertragsverlängerungen von Timon Obermeier (21) und Alexander Leuthard (18), der seinen ersten Profivertrag unterschreibt.

Der eine fühlt sich bei der SpVgg Unterhaching "unglaublich wohl", der andere nutzt das Adjektiv "unfassbar" in der Pressemitteilung als passende Beschreibung seines Gemütszustands. Umso erfreulicher dürfte es aus Sicht von Timon Obermeier und Alexander Leuthard also sein, dass die Youngster auch in Zukunft für die Spielvereinigung auflaufen werden.

Mit den Vertragsverlängerungen verdeutlicht der Drittligist das Vertrauen, das auf den Eigengewächsen beruht - und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Während der 18-jährige Leuthard seine Signatur zum ersten Mal unter einen Profivertrag setzen durfte, verlängerte der 21-jährige Obermeier erstmals sein ursprünglich bis Saisonende gültiges Arbeitspapier bei den Profis.

Verletzter Obermeier will bald wieder "richtig Gas geben"

An diesem Vorhaben des Vereins änderte auch die Tatsache nichts, dass Letztgenannter seit Ende Oktober des vergangenen Jahres kein Pflichtspiel mehr absolviert hat. Obermeier laboriert weiterhin an einer schweren Knieverletzung, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung und plant, "in der nächsten Saison richtig Gas zu geben, um der Mannschaft auch auf dem Platz zu helfen."

Hachings Sportdirektor und Rechtsverteidiger Markus Schwabl, der selbst 19 Mal zur selben Zeit mit Obermeier auf dem Platz stand, erklärt, man wollte "ihm mit der Verlängerung signalisieren, dass wir auf ihn bauen und große Stücke auf ihn halten. Timon hat sehr viel Potenzial und gute Anlagen, um es im Profifußball weit zu schaffen." Die Hachinger Verantwortlichen "trauen ihm in den nächsten beiden Jahren einiges zu" und freuen sich zusätzlich darüber, weiterhin einen Spieler an Bord zu haben, der sich "in der Kabine, trotz des jungen Alters, viel einbringt", so Schwabl.

Auch "Straßenfußballer" Leuthard bleibt in Haching

Auch mit Linksaußen Leuthard, den Schwabl als "Typ 'Straßenfußballer'" bezeichnet, spielte der Sportdirektor in der laufenden Saison bereits viermal zusammen. Gut möglich, dass dem Routinier dabei bereits das "enorme Potenzial" des 18-Jährigen aufgefallen ist, der sein Können nun im Optimalfall "regelmäßig in den Trainingseinheiten und bei den Punktspielen auf den Platz" bringen soll.

Auf seinen ersten Profitreffer wartet Leuthard nach seinen ersten sechs Einsätzen für den Drittligisten bis dato noch, zwei Saisonspiele stehen derweil noch aus. Am Samstag empfangen die Hachinger Dynamo Dresden (14 Uhr, LIVE! bei kicker), zum Saisonfinale geht es nach Münster (18. Mai, 13.30 Uhr).