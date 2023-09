Putaro kontert Blitzjoker Stiefler: Bielefeld schlägt Unterhaching

Nach vier Spielen ohne Sieg hat Arminia Bielefeld bei der SpVgg Unterhaching mit 2:1 gewonnen. Der entscheidende Treffer fiel dabei kurz vor dem Ende.

Haching-Coach Marc Unterberger änderte seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken auf zwei Positionen. So verdrängte Ortel seinen Konkurrenten Bauer aus der Viererkette, während im Sturm Keller den gegen die Saarländer noch in der Startelf aufgebotenen Hobsch ersetzte.

Bielefelds Trainer Mitch Kniat sah sich nach dem 0:2 gegen den SC Freiburg II zu größeren Veränderungen gezwungen. Mit Özkan, Sarenren Bazee, Mizuta und Klos rückten vier Neue in die Startelf. Dafür fanden sich Oppie, Biankadi, Yildirim und Wintzheimer auf der Bank wieder.

Das Spiel begann zäh, beide Teams beschränkten sich zunächst auf die Defensive. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ergriff dann die Arminia immer mehr die Initiative. Mizuta schoss jedoch am Tor vorbei (14.). Besser machte es der Japaner dann nach einer knappen halben Stunde, als ihm die Hachinger den Ball in den Fuß spielten. Bielefelds Nummer 25 zog vom Sechzehner ab, Vollath war gegen den Flachschuss machtlos - 0:1 (29.).

Stiefler braucht nur Sekunden

Mit der Führung im Rücken wurde die Arminia stärker. Nach 37 Minuten gerieten Vollath und Klos aneinander, weil der Torwart Bielefelds Angreifer im Luftduell mit dem Fuß erwischt hatte. Statt Elfmeter für Bielefeld gab es am Ende Gelb für beide. Unterhaching überstand die letzten Minuten der ersten Hälfte schadlos und ging mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

Von einem Aufbäumen war allerdings auch nach der Pause erst einmal nichts zu sehen. Stattdessen ließen Klos, der frei vor Vollath rechts am Tor vorbeischoss (51.), und Shipnoski, der am Torhüter scheiterte (55.), aussichtsreiche Gelegenheiten liegen. Mitte der zweiten Hälfte bestrafte das dann der Sekunden zuvor eingewechselte Stiefler. Bei einer Skarlatidis-Ecke hatten ihn die Bielefelder rund fünf Meter vor dem Tor aus den Augen verloren, sodass Stiefler gegen den chancenlosen Kersken zum 1:1 einköpfen konnte (67.).

Keeper Vollath köpft vorbei

Bielefeld war direkt um eine Reaktion bemüht. Klos prüfte Vollath aus rund sieben Metern per Kopf, doch der Keeper war im rechten Eck zur Stelle (74.). Schließlich war es der eingewechselte Putaro, der nach starkem Boujellab-Zuspiel frei vor Vollath die Nerven behielt und den Ball zur 2:1-Führung ins linke Eck schob (89.). Die letzte Chance hatte der aufgerückte Keeper Vollath, der aus rund 15 Metern allerdings vorbeiköpfte (90.+3).

Die Arminia holte damit nach dem 4:0 gegen Preußen Münster am zweiten Spieltag den zweiten Saisonsieg und schob sich erst einmal aus dem Tabellenkeller. Die Gastgeber mussten dagegen die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit hinnehmen und sind Fünfter. Unterhaching reist am nächsten Spieltag am Sonntag (1. Oktober, 13.30 Uhr) zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Arminia Bielefeld empfängt schon am Freitagabend (29. September, 19 Uhr) Besuch vom 1. FC Saarbrücken.