"Habe noch sehr viel vor": Flecker verlängert beim LASK

Florian Flecker bleibt dem LASK über die Saison hinaus erhalten. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2027.

Zwei Stunden vor Beginn des letztes Saisonspiels bei Red Bull Salzburg hat der LASK die Vertragsverlängerung mit Florian Flecker bekanntgegeben. Der 28-Jährige verlängerte sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier um drei Jahre bis 2027. "Florian ist für uns ein enorm wichtiger Spieler, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Er ist charakterlich top und hat speziell in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt", spielte Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic in einer Aussendung der Linzer auf die jüngsten Auftritte des Mittelfeldspielers an.

In den vergangenen fünf Ligaspielen trug sich Flecker gleich viermal in die Torschützenliste ein. Dabei gelang es ihm erstmals in seiner Karriere, in drei Bundesligaspielen in Folge zu treffen. "Zuletzt ist es für mich richtig gut gelaufen, daran möchte ich natürlich auch in der neuen Saison anschließen und der Mannschaft mit guten Leistungen bestmöglich helfen, um gemeinsam erfolgreich zu sein", meinte Flecker.

Flecker, der in der Vergangenheit unter anderem bereits für Hartberg und Union Berlin auflief, spielt seit 2021 beim LASK und bestritt für die Schwarz-Weißen in diesem Zeitraum 113 Partien. Ein Titel war ihm dabei noch nicht vergönnt, dies soll sich in den kommenden drei Jahren offenbar ändern. "Ich habe mit dem Verein noch sehr viel vor", so Flecker.