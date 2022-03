Haas prüft "mehrere Kandidaten" als Schumacher-Teamkollege

Das Formel-1-Team Haas sucht nach dem Rauswurf des Russen Nikita Mazepin einen möglichst erfahrenen neuen Teamkollegen für Mick Schumacher. Pietro Fittipaldi (25) ist wohl nur Testfahrer.

Fittipaldi werde zwar bei den letzten Tests in Bahrain in dieser Woche im Cockpit sitzen, der Rennstall prüft nach Angaben von Besitzer Gene Haas aber "mehrere Kandidaten" für den Stammplatz.

"Wir hätten gern jemanden mit etwas mehr echter Erfahrung. Wir müssen sehen, wer verfügbar ist", sagte Haas der Nachrichtenagentur AP. Das Team hatte am Samstag die Trennung vom 23 Jahre alten Mazepin und vom russischen Titelsponsor Uralkali verkündet. Bei der Firma ist Masepins Vater Dmitri Miteigentümer. "Es gab eine Menge heftige Kritik wegen der Ukraine-Invasion, das wurde zu viel. Wir können uns nicht mit all dem beschäftigen, unsere anderen Sponsoren können das auch nicht", sagte Team-Eigentümer Haas.

Der US-Unternehmer versicherte, das Team werde durch die Trennung vom russischen Sponsor nicht in Not geraten. "Uns geht es gut. Natürlich hätten wir gern mehr Geld, aber wir sind in Ordnung", sagte Haas. Seine Firma sei immer der Hauptsponsor gewesen. "Ich weiß nicht, warum die Leute gesagt haben, es sei ein russisches Team geworden", sagte der 69-Jährige. Nach dem Einstieg von Uralkali fuhr Haas zuletzt mit Autos in den russischen Nationalfarben.

Michael Schumachers Sohn Mick geht in seine zweite Formel-1-Saison bei dem Rennstall. Im Vorjahr war das Team abgehängt, für den 22-Jährigen sollte es ein Lehrjahr sein. In der neuen Saison mit stark verändertem Regelwerk hofft Schumacher auf regelmäßige Platzierungen in den Punkterängen.

Spannende Storys, Interviews und Fakten zur neuen Saison der Formel 1 lesen Sie im neuen Sonderheft Motorsport des kicker, das ab dem 11. März im Handel und App-Store erhältlich ist. Alles Wissenswerte zum Topduell zwischen Verstappen und Hamilton oder zu den Chancen von Vettel und Schumacher, zum Jubiläum 100 Jahre Rennen in Monza oder den legendärsten Kurven der Rennsportgeschichte. Dazu bekommen Sie auch ausführliche Geschichten und Analysen zu den anderen Rennserien wie DTM, Formel E, MotoGP oder dem Klassiker in Le Mans.