Haaland-Vergleiche kann er verstehen: Die rasante Entwicklung des Rasmus Höjlund

Lange Zeit fiel Rasmus Höjlund (20) in seinen Mannschaften kaum auf. Beim FC Bayern steht Manchester Uniteds Königstransfer vor seinem Champions-League-Debüt.

Das Stadio Olimpico hat schon einige sportliche Höchstleistungen gesehen. Im Februar gerieten die anwesenden Fans in Rom ein weiteres Mal ins Staunen - der Grund: Ein Sprint von Rasmus Höjlund. Der Däne, damals in Diensten von Atalanta Bergamo, nahm kurz nach der Pause nach einer abgewehrten Ecke an der eigenen Strafraumkante Tempo auf, wurde kurz vor der Mittellinie von Mitspieler Ademola Lookman in Szene gesetzt und raste anschließend an seinen Gegenspielern Elseid Hysaj und Luis Alberto vorbei aufs Tor.

Auch wenn die Krönung der Aktion aufgrund des unplatzierten Abschlusses ausblieb, war das Tempo des Angreifers im Nachgang der Partie Thema. "Er ist so schnell, er läuft unter 11 Sekunden über 100 Meter und das, ohne sich groß anzustrengen", erklärte Höjlunds ehemaliger Trainer Gian Piero Gasperini nach dem Gastspiel bei Lazio. So sah das auch aus.

Dass ein Fußballfachmann wie Gasperini überhaupt mal über Höjlund ins Schwärmen geraten könnte, hatte sich anderthalb Jahre zuvor nicht angedeutet. Denn bei seinem Jugendklub FC Kopenhagen, dem er sich mit 14 Jahren angeschlossen hatte, konnte sich der inzwischen 20-Jährige im Seniorenbereich nicht wirklich durchsetzen.

Wegen zu geringer Spielzeit beim FCK - er spielte bei der ersten Mannschaft nicht einmal über die volle Distanz - wagte Höjlund den Schritt ins Ausland zu Sturm Graz. Ein Schritt, der sich als Win-Win-Situation erweisen sollte.

Seine Denkweise, seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten machen ihn zu einem Gesamtpaket. Andreas Schicker

Das Vertrauen der Grazer Verantwortlichen, die mit einer Ablöse in Höhe von 1,8 Millionen Euro viel riskierten, zahlte der Stürmer von der ersten Partie an zurück. Gleich bei seinem Pflichtspieldebüt gegen die WSG Tirol schnürte er einen Doppelpack. "Seine Denkweise, seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten mit all seiner Schnelligkeit, Kraft, Tiefe, Stärke und Qualität vor dem Tor machen ihn zu einem Gesamtpaket", erklärte Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker gegenüber "The Athletic".

Aufgrund der genannten Fähigkeiten, ein bisschen auch wegen der blonden Haarpracht und der hünenhaften Erscheinung, wird er häufig mit Erling Haaland verglichen - auch Höjlund selbst erkannte schon vor seinem Durchbruch in Graz Parallelen: "Er ist schnell, Linksfuß, groß, aggressiv und hat einen super Torriecher und tollen Abschluss", erklärte der achtmalige dänische Nationalspieler der "kleinen Zeitung" im Januar 2022. Auch so kann man Selbstbewusstsein ausdrücken. Sturm-Trainer Christian Ilzer nahm es ihm ab: "Der Rasen ist seine Bühne - und er wird ein Rockstar."

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Skandinavier ist ihre Mentalität. Den enormen Ehrgeiz besitzt Höjlund schon seit Kindesalter.

Fußballfeld im Keller des Familienhauses

Denn auch außerhalb der regulären Trainingszeiten war der Angreifer, der in seiner Jugendzeit nicht aus seiner Mannschaft hervorstach, auf dem Sportplatz seines ersten Vereins Horsholm Usserod Idraetsklub anzutreffen - zumindest wenn es nicht regnete: Bei schlechtem Wetter kickte der Sohn des ehemaligen Fußballers Anders Höjlund und der ehemaligen 100-Meter-Sprinterin Kirsten Winther im extra vom Vater zum Fußballfeld umgebauten Keller.

Anders als Haaland, der ein Jahr bei RB Salzburg unter Vertrag stand, verließ Höjlund Österreich bereits nach einem halben Jahr wieder. Denn seine zwölf Tore in 21 Pflichtspielen weckten Begehrlichkeiten, sodass Atalanta im Sommer 2022 stolze 17 Millionen für den Stürmer nach Graz überwies. Rekordabgang von Sturm.

Drehte für Atalanta in der Serie A neunmal zum Jubeln ab: Rasmus Höjlund. IMAGO/ZUMA Press

Obwohl laut Gasperini die Fähigkeiten des Spielers in der Lombardei auch gleich ersichtlich waren, brauchte der selbstbewusste Offensivakteur ein halbes Jahr Anlaufzeit. Während Höjlund in der Serie A nur ein Treffer vor der Winterpause gelang, erzielte er gleich in den ersten drei Ligaspielen nach der WM drei Tore.

Von seiner Form profitierte auch die Nationalmannschaft. In den beiden EM-Qualifikationsspielen im März war Höjlund für alle fünf Treffer von "Danish Dynamite" verantwortlich.

Mit dem daraus resultierenden Hype hatte er Probleme. "Die Gerüchte haben ihm den Kopf verdreht, die Komplimente haben ihn ein wenig geblendet", sagte Gasperini. So steuerte der Stürmer in seinen letzten neun Ligaspielen lediglich noch zwei Tore bei.

Dennoch war Manchester United im Sommer bereit, eine Ablöse von rund 75 Millionen Euro für den Youngster zu zahlen - erneut die Rekordsumme für den abgebenden Verein. Für die Red Devils ein Spekulationsgeschäft. Für Höjlund eine Herzensangelegenheit. Bis zum ersten Spiel für seinen Lieblingsverein musste er sich wegen einer Rückenverletzung aber gedulden. Anfang September, im Topspiel beim FC Arsenal, gab der gebürtige Kopenhagener sein Debüt.

Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht in der Allianz-Arena wohl gleich die nächste Premiere an: In München feiert der Durchstarter aller Voraussicht nach sein Champions-League-Debüt. Gerade geht alles ziemlich schnell. Wie so oft bei Rasmus Höjlund.

Die rund 5000 Zuschauer beim Pokalspiel zwischen Kopenhagen und dem damaligen Zweitligisten Nyköbing FC hätten damit vor knapp zwei Jahren wohl nicht gerechnet. Damals wurde Höjlund, bei einem seiner wenigen Startelfeinsätze für den FCK, beim Stand von 0:2 nach 27 Minuten ausgewechselt. Schon wenig später aber entwickelte sich seine Karriere ähnlich rasant wie sein Sprint im Olimpico.