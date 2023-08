Neuzugang Höjlund fehlt ManUnited "mehrere Wochen"

Rasmus Höjlund kann den Fans von Manchester United vorerst nicht zeigen, was er kann. Der neue Hoffnungsträger fällt nach Klubangaben noch wochenlang aus.

Am Dienstag hatte der FC Chelsea die bitte Nachricht verkünden müssen, dass der potenzielle neue Torjäger Christopher Nkunku wegen einer Knie-Operation lange fehlen wird. Einen Tag später erging es Manchester United ähnlich.

Der englische Rekordmeister teilte mit, dass Rasmus Höjlund, der - wie Nkunku bei den Blues - in der neuen Saison helfen soll, die Offensivprobleme am Old Trafford zu beheben, "voraussichtlich mehrere Wochen" pausieren muss. Grund ist eine "leichte Verletzung", die sich der dänische Nationalspieler noch bei Ex-Klub Atalanta Bergamo während der Sommervorbereitung zugezogen habe.

Höjlund war deshalb auch am Wochenende in den Testspielen gegen RC Lens (3:1) und Athletic Bilbao (1:1) nicht zum Einsatz gekommen, hatte sich aber beim Duell mit dem französischen Vizemeister am Samstag erstmals den Fans präsentiert. Allein durch seine Ablöse in Höhe von rund 75 Millionen Euro hat der ManUnited-Anhang hohe Erwartungen an den 20-Jährigen.

Ten Hag sieht dennoch "gute Fortschritte" bei Höjlund

"Wir erwarten nicht, dass er kurzfristig 100 Prozent fit wird", zitieren die Red Devils Aussagen von Trainer Erik ten Hag, die dieser am Dienstag bei "Sky Sports" über Höjlund getroffen hatte. "Also müssen wir noch ein wenig warten. Es ist schwer zu sagen, wie dieser Prozess verlaufen wird, aber ich denke, er macht im Moment gute Fortschritte. Wir müssen von Tag zu Tag sehen."

Höjlund wird vorerst nur individuell trainieren, so wie am Mittwoch, als er auf dem Trainingsplatz in Carrington arbeitete. Beim Vorhaben, möglichst schnell Automatismen mit den neuen Teamkollegen zu erarbeiten und in der Premier League Fuß zu fassen, kommt die Zwangspause zur Unzeit für den teuersten ManUnited-Neuzugang des Sommers.

Der Vorjahresdritte startet am kommenden Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers in die neue Premier-League-Saison.