Guardiola nach Derby-Niederlage: "Premier League interessiert mich nicht"

Ist der Titelkampf in der Premier League bereits entschieden? Pep Guardiola scheint keine Hoffnungen mehr darauf zu haben, Spitzenreiter Arsenal noch einzuholen.

Pep Guardiola strebt stets nach Perfektion, das liegt in seiner Natur. Die letzten Auftritte seiner Skyblues hatten damit aber nicht mehr allzu viel zu tun. Daraus machte der Spanier auch keinen Hehl, die Art und Weise, wie ManCity sowohl im League Cup gegen Southampton als auch in der Liga gegen ManUnited auftrat, war nicht Guardiola-like.

Seine Mannschaft sei immer darauf aus, so gut wie möglich zu performen, dabei lag jüngst aber das Problem. Die Folge: das frühe Ausscheiden im Liga-Pokal sowie ein Rückschlag im Titelrennen.

Für Guardiola jedoch irrelevant, wie er nach der Partie im Old Trafford gegenüber "BT Sport" äußerte: "Die Premier League und der Carabao Cup interessieren mich nicht. Wir können es nicht gewinnen", so der Spanier, der damit offen zugab, das in dieser Saison so starke und auf acht Punkte enteilte Arsenal nicht mehr aufholen zu können. Ein bemerkenswertes Eingeständnis, da erst die Hälfte der Saison gespielt ist.

Fokus auf der Champions League

Allzu viele Gedanken scheint Guardiola darüber aber nicht verschwenden zu wollen. "Wir haben es oft gewonnen, also ist es kein Problem." Seit seiner Amtsübernahme 2016 gewann ManCity beide Titel jeweils viermal.

Der komplette Fokus scheint bei den Citizens somit bereits auf der Champions League zu liegen. Der Wettbewerb, den Guardiola seit seiner Amtsübernahme 2016 mit den Skyblues vergeblich versucht zu gewinnen. Im Achtelfinale trifft ManCity am 22. Februar auf RB Leipzig. Bis dahin warten auf die Citizens aber noch sieben Spiele in für sie wohl uninteressantem Rahmen.