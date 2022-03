Grünwalder-Umbau: Kein langfristiges Bekenntnis von 1860 München

Der TSV 1860 München hat mit einer Stellungnahme auf den Stadtratsbeschluss für eine umfassende Sanierung des Grünwalder Stadions reagiert und darin ein klares Bekenntnis abgelehnt.

"Von den Vereinen erwarten wir nun ein klares Bekenntnis, dass sie das Stadion künftig auch nutzen werden. Denn wir nehmen hier viel Geld in die Hand, um ein traditionsreiches Stadion fit für die Zukunft zu machen", hatte die sportpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion, Kathrin Abele, am Mittwoch gesagt.

Ein solches Bekenntnis, sich mindestens zehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten zur Nutzung des Stadions zu verpflichten, gab es vonseiten der Löwen nicht. "Wir haben gegenüber der Stadt München schriftlich unsere unausweichliche Haltung kundgetan, dass wir kein langfristiges 'Com­mit­ment' abgeben können, wenn dieses nicht mit den Lizenzierungsbedingungen zu vereinen ist", teilte der TSV 1860 am Donnerstag mit und verwies darauf, dass der DFB, die DFL und die Sportcast GmbH nach derzeitigem Stand einen Ligabetrieb im Grünwalder Stadion in der 1. Bundesliga eben als nicht realistisch ansehen.

Zudem warf der TSV 1860 die Frage der Wirtschaftlichkeit auf. "Bis zum heutigen Tag kennen wir keine Konditionen in einem umgebauten Grünwalder Stadion, obgleich wir lediglich in der Gesamtbetrachtung bei deutlicher Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eine unterstützende Haltung und ein neues Vertragsverhältnis eingehen können", hieß es in der Stellungnahme.

Bereits jetzt habe 1860 München bezüglich Stadionkosten einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Drittligisten. Dieser Nachteil liege pro Jahr bei rund 1,5 Millionen Euro. "An anderen bayerischen Standorten fallen für modernere Stadien lediglich 20 Prozent der Stadionkosten an, die von uns aufgebracht werden müssen", teilte der Verein mit. Dass der finanzielle Ausgleich "erneut und alleinig von der Löwenfamilie zu kompensieren" ist, könne "keine zukunftsfähige Lösung" sein.