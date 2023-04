"Große Ehre": Mislintat neuer Sportdirektor bei Ajax

Im November hatte Sven Mislintat den VfB Stuttgart verlassen, nun ist die nächste Station des 50-Jährigen offiziell: Als Sportdirektor schließt er sich Ajax Amsterdam an.

Das Angebot einer Vertragsverlängerung hatte Mislintat Ende November letzten Jahres beim VfB ausgeschlagen, stattdessen trennten sich die Wege des Bundesligisten und des Sportdirektors sofort. Nun, gut vier Monate später, steigt Mislintat auf internationaler Ebene wieder ins Fußballgeschäft ein - als Sportdirektor von Ajax Amsterdam.

"Einer der kultigsten Vereine der Welt"

"Seit meiner Kindheit kenne ich Ajax als einen der kultigsten Vereine der Welt und sehe ihn auch heute noch so. Nach vertrauensvollen, intensiven und großartigen Gesprächen Fußballdirektor von Ajax zu werden, bedeutet mir sehr viel", sagte Mislintat: "Ich empfinde es als große Ehre und sehe es als meine Verpflichtung an, den Verein nach besten Kräften zu unterstützen."

Der Tabellenzweite der Erediviese war seit der Trennung von Sportdirektor Marc Overmars im Februar 2022 auf der Suche nach einem Nachfolger gewesen, übergangsweise hatten Gerry Hamstra und Klaas-Jan Huntelaar entsprechende Aufgaben übernommen. Wie Ajax am Dienstag bekannt gab, ist nun mit Mislintat eine langfristige Lösung gefunden, er unterschrieb einen ab 19. Mai gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Huntelaar bleibt Technischer Leiter und berichtet an Mislintat, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Elf Jahre beim BVB

Von 2006 bis 2017 arbeitete Mislintat als Chefscout und Leiter Profifußball bei Borussia Dortmund - hier galt er als hauptverantwortlich für die Verpflichtungen von Spielern wie Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembelé und Shinji Kagawa -, ehe er im Dezember 2017 die Scoutingabteilung des FC Arsenal übernahm. Im Februar 2019 verließ er den aktuellen Tabellenführer der Premier League, um sich knapp drei Monate später dem VfB Stuttgart als Sportdirektor anzuschließen.

Ajax soll Mislintat wieder an die internationale und nationale Spitze führen. Amsterdam war in der Gruppenphase der Champions League als Dritter gescheitert, in der Europa League schied der niederländische Topklub in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen Union Berlin aus. In der Eredivisie liegt der Titelverteidiger mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam auf Rang zwei.

"Ein Auge für das Scouting"

"Wir haben nach jemandem gesucht, der für offensiven und attraktiven Fußball steht. Jemand, der über ein internationales Netzwerk verfügt und ein Auge für das Scouting, die Entwicklung und die Förderung der eigenen Jugend hat. Sven erfüllt dieses Profil", sagte der frühere Weltklasse-Torhüter und heutige Geschäftsführer Edwin van der Sar.