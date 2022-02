"Unangemessene Nachrichten": Overmars und Ajax gehen getrennte Wege

Marc Overmars ist nicht mehr länger Fußballdirektor bei Ajax Amsterdam. Grund für seinen Abschied sind laut des Klubs unangemessene Nachrichten an Mitarbeiterinnen, die der 48-Jährige "über einen längeren Zeitraum" versendet hat.

Laut Ajax-Mitteilung hätte sich der 48-Jährige nach Gesprächen mit dem Aufsichtsrat rund um Geschäftsführer Edvin van der Sar zu diesem Schritt entschieden. "Ich schäme mich", wurde Overmars zitiert. "Vergangene Woche wurde ich mit Berichten über mein Verhalten konfrontiert und wie das bei anderen ankommt. Mir war leider nicht klar, dass ich damit eine Grenze überschreite, aber das wurde mir in den vergangenen Tagen klar gemacht."

Overmars habe "enormen Druck" gespürt. "Ich entschuldige mich. Sicherlich ist dieses Verhalten für jemanden in meiner Position inakzeptabel. Das sehe ich jetzt auch. Aber es ist zu spät. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Ajax zu verlassen. Das wirkt sich auch stark auf meine private Situation aus. Deshalb bitte ich alle, mich und meine Familie in Ruhe zu lassen."

Deutliche Statements von Meijaard und van der Sar

Auch die Ajax-Funktionäre meldeten sich zu Wort. Der Aufsichtsratsvorsitzende Leen Meijaard sprach von einer "dramatischen Situation für alle Beteiligen. Es ist verheerend für die Frauen, die mit dem Verhalten umgehen mussten. Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort gehandelt und sorgfältig abgewogen, was am besten zu tun war - alles in Absprache mit CEO Edwin van der Sar und unterstützt von einem externen Experten."

Overmars sei wahrscheinlich der beste Fußballdirektor gewesen, den Ajax je hatte, so Meijaard weiter. Doch er sei "über die Grenzen gegangen", somit war eine Weiterbeschäftigung keine Option, "wie er selbst erkannt hat".

Van der Sar, der mit Overmars unter anderem 1995 den Europacup der Landesmeister mit Ajax gewonnen hatte, stimmte Meijaard zu, die Situation sei "erschreckend". Man habe gemeinsam auf dem Platz gestanden, "und wir sind seit fast zehn Jahren Kollegen im Management von Ajax. Das ist jetzt ein sehr abruptes Ende."

Overmars hatte den Posten als Fußballdirektor im Sommer 2012 übernommen. Im Dezember 2021 war sein Vertrag bis Juni 2026 verlängert worden.