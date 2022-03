Huntelaar rückt ins Ajax-Management

Klaas-Jan Huntelaar wird Mitglied im Management des niederländischen Meisters Ajax Amsterdam und soll sich so in den Job als technischer Direktor einarbeiten.

Rund zehn Monate nach seinem letzten Pflichtspiel als aktiver Spieler (als Kapitän für Schalke 04) ist Huntelaar zurück im Profifußball. Der 38-Jährige unterstützt nach der Entlassung von Marc Overmars im Februar ab sofort den Technischen Direktor Gerry Hamstra bei Ajax. Ab Sommer soll Huntelaar an Kursen teilnehmen, um sich für seine Rolle im Management weiterzuentwickeln. Dazu unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2024. Trotzdem gab der Verein bekannt, sich zusätzlich nach einem neuen Sportdirektor umsehen zu wollen.

"Ambitionen, in Zukunft Technischer Direktor zu werden"

Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar wird in der Mittelung des Klubs zitiert: "Ajax ist mit Klaas-Jan seit seinem Wechsel zu Schalke in Kontakt geblieben. Wir wussten von seinen Interessen und seinen Ambitionen, in Zukunft Technischer Direktor bei einem Profiverein zu werden. Aus diesem Grund konnte er uns seit dem Sommer einige Male besuchen und hat an Sitzungen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats teilgenommen."

Huntelaar, der momentan seinen Trainerschein macht, spielte zwischen 2006 und 2009 für Ajax, bevor er zu Real Madrid wechselte. Nach seiner Zeit bei AC Mailand und Schalke 04 lief er nochmal zwischen 2017 und 2021 für den 35-maligen niederländischen Meister auf. Insgesamt lief der "Hunter" in 257 Pflichtspielen im Ajax-Trikot auf und netzte dabei stolze 158-mal.