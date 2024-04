"Größter Verrückter des Weltfußballs": Womit Rüdiger überraschte - und womit nicht

Matchwinner im Elfmeterschießen? Dass dabei einmal die Rede von Real-Verteidiger Antonio Rüdiger sein würde, hätte kaum einer für möglich gehalten. Außer vielleicht Toni Kroos.

Es gibt so ein paar Dinge bei Antonio Rüdiger, die einen nicht mehr überraschen. Dazu gehört zweifelsohne, dass er einen der besten Stürmer der Welt regelmäßig zur Beinahe-Arbeitslosigkeit verdammt. Würde man die letzten drei ausgiebigen Duelle in der Königsklasse mit Erling Haaland bewerten, es stünde 3:0 für Rüdiger. Oder wie es die Marca formulierte: "Der größte Verrückte des Weltfußballs hielt wieder einmal eine Verteidigungsvorlesung für den trockenen Haaland."

Wie viele Augenpaare allerdings von Manchester bis Madrid weit aufgerissen wurden, als Rüdiger zum entscheidenden Elfmeter antrabte, das würde man schon mal gerne wissen. Und wie viele davon dachten, dass er wirklich verwandeln würde, erst recht.

Zumal Rüdiger kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte der Verlängerung unter Beweis gestellt hatte, dass er es mit dem Toreschießen eigentlich nicht so hat. Aus kurzer Distanz ließ er eine Großchance ungenutzt, es war neben seinem Abwehrversuch beim Gegentor von Kevin De Bruyne die zweite nicht ganz glückliche Szene des 31-Jährigen.

Alternativen waren rar gesät

Die Geburt des Elfmeterschützen Rüdiger, sie hatte letztlich zwei wesentliche Gründe: Zum einen hatte Real schlichtweg nicht mehr viele Alternativen. Fede Valverde und Eder Militao wollten aus verschiedenen Gründen nicht antreten; blieben neben den nominierten Schützen Luka Modric, Jude Bellingham, Lucas Vazquez und Nacho als Alternativen zu Rüdiger noch Joker Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy und Keeper Andriy Lunin.

Zumindest Angreifer Brahim Diaz schien die nahelliegendere Wahl zu sein. Dass aber Rüdiger schießen durfte, lag offenbar schlicht an seiner Abgezocktheit, was auch Real-Assistent Davide Ancelotti bestätigte: "Jude ist ein Schütze, Lucas ist ein großartiger Schütze, Nacho ist ein Spieler mit viel Erfahrung und Persönlichkeit - und Antonio ist ein Spieler mit Eiern", begründete der 34-Jährige die Auswahl, die übrigens er und nicht Vater Carlo zusammengestellt hatte.

Bei Real täuschten sie sich nicht. Rüdiger spazierte zum Punkt, legte sich das Leder akribisch zurecht, pustete einmal durch und versenkte das Leder mit Hilfe des Innenpfostens im linken unteren Eck. Keeper Ederson hatte die richtige Ecke geahnt, war aber chancenlos.

Du kannst Emotionen zeigen? Antonio Rüdiger via Instagram in Richtung Toni Kroos

Danach folgte etwas, was bei Rüdiger wieder weniger überrascht. Er rastete aus vor Freude. Völlig losgelöst ließ er sich nach einem kurzen Sprint auf den Rasen fallen und war schon bald nicht mehr zu sehen. Sämtliche Real-Spieler hatten sich auf ihn gestürzt, auch der eher als reserviert geltende Toni Kroos. "Du kannst Emotionen zeigen?", scherzte Rüdiger deswegen nach der Partie bei Instagram.

Kroos war wie allen anderen schlichtweg ein Stein vom Herzen gefallen. Der Real-Stratege wurde bereits in der 79. Minute für Modric ausgewechselt und musste die Duelle vom Punkt somit passiv verfolgen. "Ich habe auch lieber geschossen, um etwas zu machen, weil man in dem Moment von außen sehr leidet", sagte er nach dem Spiel in der Mixed Zone. Dass sein DFB-Kollege trifft, daran hatte er übrigens keine Zweifel. Oder? "Rüdiger hat sehr sicher geschossen. Das ist der Einzige, bei dem ich viel Vertrauen hatte", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Wenigstens einer war also überhaupt nicht von Rüdiger überrascht. Kein Wunder bei der Quote, sie liegt nämlich bei hundert Prozent. Es war Rüdigers erster Pflichtspiel-Elfmeter überhaupt.