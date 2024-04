Drama im Elfmeterschießen: Rüdiger schießt Real ins Halbfinale

Real Madrid steht im Halbfinale der Champions League und trifft dort auf den FC Bayern. Bei Manchester City konnten die Königlichen froh sein, dass sie in die Verlängerung kamen. Am Ende musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen - und dort schoss ein Deutscher die Blancos weiter.

Das Hinspiel in Madrid bot reichlich Spektakel, beim 3:3 gab es am Ende keinen Sieger. Beide Trainer gaben einigen Spielern am Wochenende eine Verschnaufpause. Manchester City gewann 5:1 gegen Luton Town und holte sich damit die Tabellenspitze. Real feierte einen 1:0-Erfolg auf Mallorca und untermauerte Platz 1.

Im Vergleich zum ersten Duell tauschte ManCity-Trainer Pep Guardiola dreimal: Ederson, Walker und de Bruyne starteten für Ortega Moreno, Stones und Kovacic (alle drei Bank). Real-Coach Carlo Ancelotti musste zwangsläufig einmal wechseln: Tchouameni holte sich vor gut einer Woche seine dritte Gelbe Karte und fehlte gesperrt, für ihn begann Kapitän Nacho.

Rodrygo trifft im zweiten Versuch - Pech für Haaland

Beiden Mannschaften war der Respekt vor dem Gegner von Beginn an anzumerken. Real eröffnete schließlich die Partie: Die Königlichen bestraften ein zu weit aufgerücktes City, Rodrygo traf am Ende im zweiten Versuch zur Führung (12.). Die Skyblues waren um eine schnelle Antwort bemüht, Haaland köpfte zunächst knapp drüber (17.) und dann an die Latte (19.).

Die Gastgeber waren nun klar überlegen und hatten sehr viel Ballbesitz (63 Prozent im ersten Durchgang), Entlastung fiel den Königlichen gegen dominante Hausherren schwer. Chancen auf den Ausgleich hatten die Skyblues einige: De Bruynes Schuss pariere Lunin (27.), Grealishs Versuch mit der Pike ging rechts vorbei (32.), ehe sein nächster Abschluss von Rüdiger ans Außennetz gelenkt wurde (36.). Bei De Bryunes direkter Ecke war dann abermals Lunin auf dem Posten (45.). Somit blieb es nach 45 Minuten bei der schmeichelhaften Führung für die Gäste aus Madrid.

Rüdiger klärt unglücklich zu De Bruyne

Nach dem Seitenwechsel machte City direkt wieder das Spiel, Grealish (47.) und Foden (53.) hatten erste Abschlüsse. Aber dann schafften es beherzt verteidigende Madrilenen, Ruhe ins Spiel zu bekommen. Die Königlichen hatten nach vorne zwar eigentlich nichts zu bieten, ließen allerdings defensiv auch kaum etwas zu, Grealishs Schuss stellte Lunin vor keine größeren Probleme (71.).

Es roch nicht unbedingt nach dem Ausgleich in dieser Phase, aber dann stand es plötzlich 1:1. Die Flanke von Doku klärte Rüdiger unglücklich vor die Füße von De Bruyne, der aus kurzer Distanz unter die Latte traf (76.). Der Belgier hätte beinahe den Doppelpack geschnürt, sein Schlenzer ging nur knapp drüber (78.). De Bruyne war in dieser Phase der dominierende Mann, der in der 82. Minute das 2:1 auf dem Fuß hatte, doch sein freier Abschluss ging drüber. Und so hievte sich Real am Ende irgendwie in die Verlängerung.

Bernardo Silva schwach - Rüdiger schießt Real weiter

In der Verlängerung hatte ManCity weiterhin mehr vom Spiel, die einzig gute Chance in den ersten 15 Minuten hatte allerdings Real, Rüdiger verzog aus kurzer Distanz (105.+2). In den zweiten 15 Minuten der Extratime ging es dann um den Kampf, beide Teams warfen alles rein. Dicke Chancen gab es keine mehr, weswegen die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste.

Im Elfmeterschießen zeigte zuerst Modric Nerven, doch dann vergaben zwei City-Schützen in Folge. Bernardo Silvas Schuss in die Mitte fing Lunin sogar, auch den Strafstoß von Kovacic hielt der Real-Keeper. Ein Vorteil, den sich die Blancos nicht mehr nehmen ließen. Rüdiger verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 4:3 und schoss die Madrilenen ins Halbfinale, wo als nächstes der FC Bayern wartet.

Für die Citizens geht es am Samstag (18.15 Uhr) mit den Halbfinale im FA Cup gegen den FC Chelsea weiter. Die Königlichen empfangen tags darauf (21 Uhr) den FC Barcelona zum El Clasico und können einen ganz wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft machen.