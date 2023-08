Klarer DBB-Sieg im vorletzten WM-Härtetest gegen Griechenland

Im Rahmen eines Turniers in Abu Dhabi hat sich das DBB-Team am Samstag gegen Griechenland deutlich mit 84:71 durchgesetzt.

Deutschlands Basketballer haben Teil eins ihrer WM-Generalprobe in der Wüste mit Bravour bestanden. Gegen Griechenland ohne Superstar Giannis Antetokounmpo gewann die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder am Samstag ihren vorletzten Test in Abu Dhabi nach einer insgesamt sehr konzentrierten und überzeugenden Leistung mit 84:71 (33:32).

zum Thema Der DBB-Fahrplan bis zur WM

Schröder (14 Punkte), Franz Wagner (14) und Daniel Theis (15) waren die auffälligsten Akteure des deutschen Teams vor rund 1000 Zuschauern in der Etihad Arena.

Schröder-Vertreter Hollatz verletzt

Mit dem Sieg in der Neuauflage des EM-Viertelfinals aus dem Vorjahr, als Deutschland Antetokounmpo und Co. auf dem Weg zu Bronze auf dem Turnier geworfen hatte, stehen die Deutschen, die Justus Hollatz gegen die Griechen durch Verletzung verloren, nun bei vier Siegen aus fünf Testspielen. Hollatz ist als Schröder-Entlastung eingeplant.

Den 29 Jahre alten Neuzugang der Toronto Raptors zu ersetzen, dürfte aber komplizierter denn je werden. Der unangefochtene Führungsspieler zieht das Spiel in der Offensive immer stärker an sich und versorgt seine Mitspieler Theis und Johannes Voigtmann mit punktgenauen Anspielen, die diese nur noch per Dunk verwandeln müssen. Schröder macht in der Vorbereitung den Eindruck, bei der WM nahtlos an seine famose EM im Vorjahr anknüpfen zu können. Am Sonntag wartet das Elite-Ensemble aus der NBA.

Am Sonntag gegen die USA, danach nach Okinawa

Lediglich am vergangenen Sonntag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Hamburg das Finale des Supercups gegen den WM-Mitfavoriten Kanada mit 112:113 nach Verlängerung verloren. Der finale WM-Test steht am Sonntag (18 Uhr/Free-TV: "Magenta Sport") ebenfalls in Abu Dhabi gegen die USA an, die am Freitag gegen Griechenland 108:86 gewonnen hatten.

Direkt nach dem Duell mit den US-Amerikanern, die ohne Superstars wie LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry antreten, reisen die Deutschen weiter in den WM-Spielort Okinawa. Dort trifft der EM-Dritte zum Auftakt der schweren Gruppe E am kommenden Freitag (14.10 Uhr/Magenta Sport) auf die japanischen Gastgeber. Weitere Vorrundengegner sind Mitfavorit Australien und Geheimtipp Finnland.