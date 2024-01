Greifswald vermiest Bürgers Debüt - Cottbus strauchelt erneut

Der 19. Spieltag eröffnete am Freitag mit einem Chemnitzer Sieg, tags darauf jubelten auch der SV Babelsberg und Rot-Weiß Erfurt. Cottbus rutscht in der Tabelle ab. Am Sonntag gewann Spitzenreiter Greifswald souverän gegen Jena, der FSV Zwickau springt über den Strich.

Jena zu harmlos in Greifswald

Henning Bürger hätte sich wohl keinen schwereren Gegner für sein erstes Spiel nach seiner Rückkehr als Trainer des FC Carl Zeiss Jena aussuchen können: Für die Thüringer ging es am Sonntag zum Tabellenführer Greifswalder FC. Die Hausherren begannen druckvoll und münzten das in der 10. Minute um, als Kocer eine Flanke von Benyamina zur Führung verwertete. Jena zeigte sich zwar bemüht, kam im gesamten ersten Durchgang aber zu keiner einzigen nennenswerten Chance. Greifswald meldete sich kurz vor dem Pausenpfiff durch Kratzer zu Wort, doch sein flacher Versuch ging haarscharf daneben. Aus der Pause kam Jena mit mehr Elan, doch wieder machte sich das nicht bei den Abschlüssen bemerkbar. So erhöhte der GFC in der 58. Minute auf 2:0. Wulff zog vom linken Flügel ins Zentrum und versenkte die Kugel platziert. Damit war der Stecker draußen bei der Bürger-Elf. Zwar versuchte es die Zeiss-Elf weiter, doch die besseren Chancen hatte der Spitzenreiter, der in der Nachspielzeit nach einem Konter durch Manske auf den 3:0-Endstand erhöhte.

Herrmann schießt Zwickau zum Sieg

Vor der Winterpause zeigte der FSV Zwickau ansteigende Form. Diese wollten die Schwäne auch ins neue Jahr retten, der FSV Luckenwalde stand am Sonntag auswärts auf dem Plan. Und tatsächlich, die Mannen von Rico Schmitt begannen manierlich, standen hinten gut und setzten nach vorne den ein oder anderen gekonnten Nadelstich. In der 28. Minute probierte es Dobruna mit einem Freistoß, Heimkeeper Tittel ließ klatschen und Herrmann verwandelte den Abpraller zur Führung. Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste tiefer als noch im ersten Abschnitt. Luckenwalde kam ab der 70. Minute vermehrt zu Abschlüssen. Leneis im Zwickauer Tor war aber gut drauf an diesem Sonntag. Erst gegen Ende boten sich den Westsachsen Konterchancen, die sie allerdings liegen ließen. Das rächte sich nicht, Zwickau erreicht mit dem Auswärtssieg das rettende Ufer.

Ben-Hatira trifft für Hertha II

Der Berliner AK hätte im Stadtduell bei Hertha BSC II die Rote Laterne an Rostock II abgeben können. Doch schon in der an sich wenig ansehnlichen Anfangsphase setzte die Zweitliga-Reserve etwas mehr Akzente. Ein von BAK-Torwart Zwick parierter Schuss von Ben-Hatira in der 19. Minute war so etwas wie die Initialzündung für die Hausherren. In Minute 35 bediente Abdullatif nach einem Konter Schickersinsky, der Zwick umkurvte und die Hertha in Führung brachte. Auch in der zweiten Hälfte fiel den Gästen nicht sonderlich viel ein, umso überraschender, dass Wurr in der 53. Minute das 1:1 erzielte. Dieser Freudenmoment hielt nicht einmal 120 Sekunden, dann gab es nach Foul an Covic Elfmeter für die Heimelf, den Ben-Hatira verwandelte. Danach steigerte sich das Schlusslicht. Just als die Kräfteverhältnisse sehr gleichmäßig verteilt schienen, erhöhte Abdullatif auf 3:1 (71.). Damit war das Stadtduell entschieden.

Steinborns Treffer reicht Babelsberg

Am Samstag setzte sich der SV Babelsberg mit 1:0 gegen den FC Eilenburg durch und springt damit in der Tabelle auf Rang drei. Viel tat sich in einem munteren Spiel nicht vor den Toren, der Heimelf hatte mehr Ballbesitz, ihr fiel gegen aufmerksam stehende Eilenburger aber nicht viel ein. Die engagierten Gäste hätten zur Pause durchaus führen können. Im zweiten Durchgang verpasste Eilenburg durch Bunge die Führung. Den Treffer des Tages markierte so Steinborn, der einen groben Fehlpass erahnte und flach das Babelsberger 1:0 herstellte (57.). Viel Gefahr konnte der FCE allerdings nicht generieren, anders als die Heimelf, die bei Frahns Lattenknaller knapp an einer höheren Führung vorbeischrammte. So brachten die Potsdamer den Arbeitssieg über die Zeit.

Erfurt jubelt gegen Cottbus

Das Topspiel des Wochenendes stieg am Samstag in Erfurt, dabei setzte sich Rot-Weiß verdient mit 2:0 gegen Energie Cottbus durch. Früh brachte Seaton die engagierte Heimelf auf Kurs (11.), spätestens auf Galls 2:0 nach Wiederanpfiff (57.) fiel dem Titelaspiranten nichts mehr ein.

Chemnitz ringt Hansa II nieder

Bereits am Freitagabend startete der Chemnitzer FC mit einem späten Sieg ins neue Kalenderjahr. Zum Auftakt des 19. Spieltags feierten die Himmelblauen einen hochverdienten 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock II und distanzieren sich damit vom Tabellenkeller. Die Tore erzielten Bozic (86.) und Damer (90.+1).